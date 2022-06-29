Ebru Polat göğüs dekolteli New York sokak tarzıyla olay yarattı!

Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Her fırsatta takipçileriyle iletişime geçen ve özle hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan güzel şarkıcı, son yaptığı paylaşımla adeta olay yarattı. New York sokaklarında gezdiği bir fotoğrafını paylaşan Ebru Polat'ın derin göğüs dekoltesi göz kamaştırdı.

GÖĞÜS DEKOLTELİ SOKAK TARZI OLAY OLDU

Her fırsatta cesur pozlarını Instagram hesabından takipçilerine sunan güzel şarkıcı Ebru Polat, son paylaşımıyla herkesi mest etti.

New York sokak tarzıyla dikkat çeken Ebru Polat'ın paylaştığı pozundaki derin göğüs dekoltesi resmen dudak uçuklattı.

TAKİPÇİSİNİN SORUSUNA ÖFKE KUSMUŞTU

Geçtiğimiz gün Instagram hesabında takipçileriyle soru cevap yapan Ebru Polat, bir takipçisinin sorusuna oldukça sinirlenmişti. Takipçisinin, "Merhaba üzerindeki blüz çok güzel bana verir misin? Çok güzelsin ne giysen yakışıyor." sorusu sonrası Ebru Polat çileden çıkmıştı.

Ebru Polat cevap olarak, "Evet beleşçi, dilenci tayfa yine iş başında. Hiç sormazlar acaba siz seviyor musunuz üzerinizdekini diye! Bu bir şey mi saatimi, telefonumu, arabamı, koltuklarımı bile isteyen var. Yattığı yerden g.tünü devirsin yatsın dilencilik yapsın oh bir biz enayiyiz zaten. Gerçekten ihtiyaç sahiplerinin hakkını çalıyor bunlar." sözleriyle olay yaratmıştı.

