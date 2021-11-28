MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Polat, göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı! ''Üzgünüm, erkeklere kapalı!''

Ebru Polat, göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı! ''Üzgünüm, erkeklere kapalı!''

28.11.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde Al Sana Haber programındaki çıkışlarıyla çok konuşulan ünlü şarkıcı Ebru Polat, Diyarbakır'da kadınlar matinesine katıldı. Polat'ın göğüs ve sırt dekolteli elbisesi, takipçilerinden tam puan aldı.

Ebru Polat, göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı! ''Üzgünüm, erkeklere kapalı!''

Cesur tarzıyla magazin gündeminin çok konuşulan isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı Ebru Polat, kadınlar matinesinde giydiği dekolteli kıyafetiyle büyük beğeni topladı. Ebru Polat, cüretkar paylaşımına ''Üzgünüm, erkeklere kapı kapalı. Sadece kadınlar'' notunu düştü.

Ebru Polat, kadınlar matinesi kombiniyle nefes kesti!

Ebru Polat, kadınlar matinesi kombiniyle nefes kesti!

Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Polat, iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Ebru Polat, kadınlar matinesi kombiniyle nefes kesti!

38 yaşındaki İzmir doğumlu şarkıcı, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Hukuk okumuş, bir süre avukatlık yapmıştı.

Ebru Polat, kadınlar matinesi kombiniyle nefes kesti!

Ardından Üsküdar Üniversitesi'nde Psikoloji alanında yüksek lisans yapan şarkıcı, sanat hayatına da tüm hızıyla devam ediyor.

Ebru Polat, kadınlar matinesi kombiniyle nefes kesti!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızlarını gölgede bırakıyor! Bikinili pozlarKızlarını gölgede bırakıyor! Bikinili pozlar
PARTNERYurt dışından telefon alacaklar dikkat! 2 bin 500 TL'yi geçtiYurt dışından telefon alacaklar dikkat! 2 bin 500 TL'yi geçti
Nihat Doğan'dan ses getiren Ahmet Kaya tepkisi! Nihat Doğan'dan ses getiren Ahmet Kaya tepkisi!
Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu video paylaştı: Bu gece beni kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin

Kılıçdaroğlu video paylaştı: Bu gece beni kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! 22 yaralı

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! 22 yaralı

Avrupa’nın en büyüğü! Dev kargo uçağıyla Erzurum’a getirildi

Avrupa’nın en büyüğü! Dev kargo uçağıyla Erzurum’a getirildi

Bidon bidon doldurup eve götürüyorlar: Demiri bile eritiyor

Bidon bidon doldurup eve götürüyorlar: Demiri bile eritiyor

Banama'ya gitti! Üst üste bikinili pozlarını paylaştı

Banama'ya gitti! Üst üste bikinili pozlarını paylaştı

Baba ve 2 oğlu, yemek yerken öldürüldü

Baba ve 2 oğlu, yemek yerken öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Anne-babası gibi oyuncu oldu! Güzelliğiyle büyülüyor

Anne-babası gibi oyuncu oldu! Güzelliğiyle büyülüyor

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Nihat Doğan'dan öpüşme yorumu!

Nihat Doğan'dan öpüşme yorumu!

Göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

Göğüs dekolteli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu!

Bomba iddia: 17 yaşında birlikte oldular

Bomba iddia: 17 yaşında birlikte oldular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.