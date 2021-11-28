Ebru Polat, göğüs dekoltesiyle Instagram'ı salladı! ''Üzgünüm, erkeklere kapalı!''

Cesur tarzıyla magazin gündeminin çok konuşulan isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı Ebru Polat, kadınlar matinesinde giydiği dekolteli kıyafetiyle büyük beğeni topladı. Ebru Polat, cüretkar paylaşımına ''Üzgünüm, erkeklere kapı kapalı. Sadece kadınlar'' notunu düştü.

Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Polat, iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor.

38 yaşındaki İzmir doğumlu şarkıcı, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Hukuk okumuş, bir süre avukatlık yapmıştı.

Ardından Üsküdar Üniversitesi'nde Psikoloji alanında yüksek lisans yapan şarkıcı, sanat hayatına da tüm hızıyla devam ediyor.



