Ebru Polat'ın 6 milyon TL'lik otomobili tepki çekti! Şaşırtan iddia

Al Sana Haber'de yorumcu olan Ebru Polat geçtiğimiz günlerde bir günlük kazancını açıkladı. Polat'ın bir günde bin 890 şampuan sattığı ve yaklaşık 40 bin TL kazandığı ortaya çıkmıştı.

Bu açıklamadan kısa süre sonra ise Ebru Polat, hayalini gerçekleştirmiş ve kendisine 6 milyon TL'lik araba almıştı. Sosyal medyada paylaştığı videoda "Hadi bakalım hayırlı yolculuklar bana" diyerek yeni aracına binen ünlü şarkıcı, aracın içine özel olarak isminin ve soyadının baş harflerinin logosunu istemişti.

Polat'ın paylaşımı sosyal medyada ise tepki çekmişti. '2. Sayfa' canlı yayınına katılan Polat, yeni arabası ve gündem olan paylaşımıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"KULİSTE BİRBİRLERİNE GİRDİLER"

"Bin pişman oldum arabayı paylaştığıma. Bir yere gittiğinizde sizinle çok iyi ilgilenirlerse hep çekip, sosyal medyaya atma ihtiyacı duyuyorsunuz. O anda çok mutluydum ve paylaştım... Çalıştığım işte bile çok düşmanım oldu, panik oldum. Yorumculuk yaptığım programın kulisinde 'biz de özel şoför ve araba istiyoruz' diye herkes birbirine girdi. İnsanlar bir değişik olmuş... 40 yılda bir araba paylaşmışım. Millete nispet amaçlı değil, teşekkür amaçlı paylaştım. Bir sevinç, coşku var orada. Gösteriş yapanlara kızıyorum. Ben hayatta parasını gösteren, hava atan bir insan değilim. Böyle şeyleri hiç sevmem."



