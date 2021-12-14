Selin Ciğerci'den sonra Ebru Polat lüks otomobiliyle gündemde

Son günlerde lüks otomobiliyle gündemde olan Selin Ciğerci'den sonra Ebru Polat da paraya kıydı. Polat geçtiğimiz aylarda bir günlük kazancını açıklanınca herkesi şaşkına çevirmişti.

Polat'ın bir günde bin 890 şampuan sattığı ve yaklaşık 40 bin TL kazandığı ortaya çıkmıştı.

Hukuk fakültesi mezunu olan ve bir süredir kendi markası olan Ebru Polat, hayalini gerçekleştirdi ve kendisine 6 milyon TL'lik araba aldı.

Paylaştığı videoda "Hadi bakalım hayırlı yolculuklar bana" diyerek yeni aracına binen ünlü şarkıcı, aracın içine özel olarak ismini ve soyisminin baş harflerinin logosunu istedi. '2. Sayfa' programında kendiyle ilgili yer alan haber üzerine kozmetik salonundan bir video çeken Ebru Polat, "Kızlar sizden hiçbir şey kaçmıyor" sözleriyle itirafta bulundu.

38 yaşındaki şarkıcı, "Bu yıl çok çalıştım. Dolayısıyla kendimi ödüllendirmem gerekiyor. En çok istediğim şeylerden biri de güzel bir arabaydı ve aldım" ifadelerini kullandı.



