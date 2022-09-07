Ebru Polat'ın derin göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı salladı! Ünlü isimden cüretkar gecelik paylaşımı

Ünlü şarkıcı Ebru Polat cüretkar pozlarıyla sosyal medyada dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Son olarak bikinili pozuyla paylaşımda bulunan Polat, fit vücuduyla dikkat çekmişti. Ünlü isimden bu kez göğüs dekolteli bir paylaşım geldi.

EBRU POLAT'IN GÖĞÜS DEKOLTELİ PAYLAŞIMI BÜYÜLEDİ!

Sosyal medyada 4 milyona yakın takipçiye sahip olan Ebru Polat, cesur pozlarıyla sık sık adından bahsettiriyor.

Son olarak yeşil dekolteli elbisesiyle poz veren ünlü şarkıcı, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulmuştu.

Takipçilerinden çokça yorum alan isimden bu kez gecelik pozu geldi. Ünlü şarkıcı, derin göğüs dekolteli geceliğiyle poz vererek, takipçileriyle paylaştı.

İşte Ebru Polat'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...



