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Ebru Polat kendisini Kylie Jenner’a benzetti

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 18.07.2019 11:34 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde bikinili videosuyla ünlü isimlere meydan okuyan Ebru Polat kendini Kylie Jenner'a benzetti. Polat'ın paylaşımına takipçilerinden de yorum yağdı.

Ebru Polat kendisini Kylie Jenner’a benzetti

Ebru Polat, Instagram’dan bikinili videosunu paylaşmıştı. Şarkıcı Ebru Polat, son paylaştığı video ile daha sonra ise olay olmuştu.

Polat cesur paylaşımının ardından "Bikinili foto atanlar. Video atsalar mesela... No shop no filter... Tamamen canlı" yorumuyla meydan okumuştu.

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Bu paylaşımın ardından Polat'a yorum yağarken bazı takipçileri ise Polat'ı dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner'a benzetti. Gelen yorumlardan sonra keyfi yerine gelen Polat da kendini Kylie Jenner’a benzetti.

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Kylie’nin fotoğrafını paylaşarak, “Herkes bana atmış. Evet ben de ben sandım” yazdı.

Bu paylaşımın ardından Polat'a yorum yağarken bazı takipçileri ise Polat'ı dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner'a benzetti. Gelen yorumlardan sonra keyfi yerine gelen Polat da kendini Kylie Jenner’a benzetti.

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Kylie’nin fotoğrafını paylaşarak, “Herkes bana atmış. Evet ben de ben sandım” yazdı.

Polat ardından bir paylaşım daha yaparak "Ben mi Kylie Jenner mı" sorusunu sordu.

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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner Ebru Polat Ebru Polat Instagram

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