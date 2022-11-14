Doğru/yanlış kelime bilgisi testi! Bu testi yalnızca Türkçeyi iyi bilenler çözebilecek!

2/15 Nispet i'si hangi kelimede yanlış kullanılmıştır?

Her şey seninle güzel.

6/15 "Yüzyıl" kelimesi doğru yazılmış mı?

7/15 Yazımı en çok karıştırılanlardan bir tanesine geldik! Doğru olanı seç bakalım!