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Doğru/yanlış kelime bilgisi testi! Bu testi yalnızca Türkçeyi iyi bilenler çözebilecek!

13.11.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçenin kullanımı günümüz dünyasında oldukça önemli! Pek çok kişi "Benim dilim iyidir, dil bilgisi kurallarını çok iyi bilirim." dese de kelimelerin yazımlarını karıştırabiliyor. Peki, sen dil bilgisi kurallarına ne kadar hâkimsin?

Doğru/yanlış kelime bilgisi testi! Bu testi yalnızca Türkçeyi iyi bilenler çözebilecek!

İşte yalnızca Türkçeyi çok iyi bilenlerin çözebileceği 15 soruluk doğru/yanlış kelime testi! Hazırsan başlayalım!

15 soruluk doğru/yanlış kelime testi! Bu testi yalnızca Türkçeyi iyi bilenler çözebilecek!

1/15

Kelimenin doğru yazımı aşağıdakilerden hangisidir?

Antreman
Antireman
Antirenman
Antrenman
2/15

Nispet i'si hangi kelimede yanlış kullanılmıştır?

Millî
Resmî
Askerî
İlmî
3/15

Hangisi doğru yazılmıştır?

Orijinal
Orjinal
Orjinel
Orjunal
4/15

Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

Her şey seninle güzel.
Herşey seninle güzel.
5/15

Yabancı tamlamaların hangisinin Türkçe yazımı doğrudur?

Abıhayat
Abı-ı hayat
Ab ı hayat
Abı hayat
6/15

"Yüzyıl" kelimesi doğru yazılmış mı?

Doğru
Yanlış
7/15

Yazımı en çok karıştırılanlardan bir tanesine geldik! Doğru olanı seç bakalım!

Ya da
Yada
8/15

Şimdi teşekküre cevap verme zamanı! Hangisi doğru?

Sağol
Saul
Saol
Sağ ol
9/15

"Bu gün" kelimesinin yazımı doğru mu?

"Bugün" olarak yazılmalıdır.
"Bu gün" şeklinde yazılması doğrudur.
10/15

"Elbette, doğallıkla, doğal olarak" anlamına gelen kelime nasıl yazılır?

Tabii
Tabi
11/15

Hangi kelime Türkçedir?

Hatun
Hatta
Hoş
Hüzün
12/15

Aşağıdaki kelimelerin hangisinin ek kullanımı doğrudur?

Demişlerdir
Demiştirler
13/15

"Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan" anlamına gelen kelime nasıl yazılır?

Vurdumduymaz
Vurdum duymaz
14/15

Doğru ek kullanımı aşağıdakilerden hangisidir?

TDK'ya
TDK'ye
15/15

Kurum kuruluş isimlerine getirilen eklerden hangisi doğru yazılmıştır?

TBMM'ne
Bakanlar Kurulunun
SGK'ya
Türkiye Cumhuriyetinin

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