Doğru/yanlış kelime bilgisi testi! Bu testi yalnızca Türkçeyi iyi bilenler çözebilecek!

İşte yalnızca Türkçeyi çok iyi bilenlerin çözebileceği 15 soruluk doğru/yanlış kelime testi! Hazırsan başlayalım!
15 soruluk doğru/yanlış kelime testi! Bu testi yalnızca Türkçeyi iyi bilenler çözebilecek!
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Kelimenin doğru yazımı aşağıdakilerden hangisidir?
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Nispet i'si hangi kelimede yanlış kullanılmıştır?
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Hangisi doğru yazılmıştır?
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Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
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Yabancı tamlamaların hangisinin Türkçe yazımı doğrudur?
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"Yüzyıl" kelimesi doğru yazılmış mı?
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Yazımı en çok karıştırılanlardan bir tanesine geldik! Doğru olanı seç bakalım!
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Şimdi teşekküre cevap verme zamanı! Hangisi doğru?
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"Bu gün" kelimesinin yazımı doğru mu?
"Bugün" olarak yazılmalıdır.
"Bu gün" şeklinde yazılması doğrudur.
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"Elbette, doğallıkla, doğal olarak" anlamına gelen kelime nasıl yazılır?
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Hangi kelime Türkçedir?
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Aşağıdaki kelimelerin hangisinin ek kullanımı doğrudur?
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"Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan" anlamına gelen kelime nasıl yazılır?
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Doğru ek kullanımı aşağıdakilerden hangisidir?
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Kurum kuruluş isimlerine getirilen eklerden hangisi doğru yazılmıştır?