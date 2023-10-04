Ebru Polat "Silikon kafa" yorumunu affetmedi! Soluğu mahkemede aldı

Sosyal medyada yaptığı iddialı ve cesur paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Ebru Polat her paylaşımıyla olay oluyor. Lüks yaşantısı ve estetikleriyle çok konuşulan Polat, bu defa kendisine yapılan bir yorumla gündeme geldi.

Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; ünlü şarkıcı Ebru Polat, bir takipçisinin sosyal medyada kendisi için yaptığı "Silikon kafa" yorumunu görünce soluğu mahkemede aldı. Küçük düşürüldüğünü ve hakarete uğradığını söyleyen şarkıcı, suç duyurusunda bulundu.

HAKARETE UĞRADIM

Ebru Polat, şarkıcıların sahne alırken giydiği kıyafetleri ağır bir şekilde eleştirmişti. Bunun üzerine sosyal medyada büyük tepki görmüştü.

Mustafa T. adlı takipçisi de şarkıcının düşüncesini önce eleştirdi, ardından"Silikon kafa" benzetmesinde bulundu.

Küçük düşürüldüğünü ve sövme suretiyle hakarete uğradığını ileri süren şarkıcı, bu kişinin cezalandırılmasını talep etti. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



