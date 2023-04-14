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  4. Ebru Polat sütyen giymedi! Gömleğinin düğmelerini açıp paylaştı

Ebru Polat sütyen giymedi! Gömleğinin düğmelerini açıp paylaştı

14.04.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Onlyfans'a üye olan ve sosyal medyada iddialı paylaşımlar yapan Ebru Polat sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Şarkıcı Polat sütyen giymeden yaptığı paylaşımda gömleğinin düğmelerini açıp iddiasını ortaya koydu.

Okan Bayülgen'in programında yaptığı "Soyunma odalarına gidiyoruz gayet çıplak dolaşabiliyoruz içeride hiç sıkıntı olmuyor" açıklamasıyla dikkat çeken Ebru Polat sosyal medya paylaşımlarına da devam ediyor.

Sosyal medyada iddialı pozlara imza atan Polat yine bir pozunu da paylaştı.

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Onlyfans'a katılan ünlüler kervanına katılan Ebru Polat sütyensiz haliyle yine dikakt çekti.

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Gömleğinin düğmelerini açarak poz veren Polat yine hayranlarının yüreğini hoplatmayı başardı.

Ebru Polat son dönemde takipçilerinden gelen itirafları paylaşması ve yaptığı harcamalarla da gündeme geliyordu.

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Ebru Polat sosyal medya Okan Bayülgen

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