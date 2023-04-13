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  4. Pozlarıyla bir döneme damga vurmuştu! Nefise Karatay son haliyle olay oldu

Pozlarıyla bir döneme damga vurmuştu! Nefise Karatay son haliyle olay oldu

13.04.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti. Gözlerden uzak yaşamaya çalışan eski mankenin son halini görenler "Hiç yaşlanmıyorsun" yorumlarında bulundu.

Pozlarıyla bir döneme damga vurmuştu! Nefise Karatay son haliyle olay oldu

Şovmen Mehmet Ali Erbil ve manken Nefise Karatay 2001 yılında evliliğin kıyısından dönmüştü. İkilinin o dönem verdiği pozlar da uzun yıllar konuşulmuştu.

Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de ise iş insanı Yusuf Day ile evlenip gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı.

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Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

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1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Güzel isim yıllara meydan okumasıyla takipçilerinden beğeni aldı.

Karatay'ı görenler "Yıllar geçiyor hiç değişmiyorsun", "Resmen güzellik iksiri bulmuş", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.


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