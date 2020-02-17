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Ebru Polat'tan Dubai pozu! Mayosuyla şov yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 13:35 | Son Güncelleme

Annesiyle Dubai'ye tatile giden şarkıcı Ebru Polat, otel odasında cesur mayosuyla poz verdi. Polat'in seksi pozuna beğeni yağdı.

Ebru Polat'tan Dubai pozu! Mayosuyla şov yaptı

Kısa süre önce kendi kozmetik markasını çıkaran ve aynı zamanda konserlerine hız kesmeden devam eden şarkıcı Ebru Polat, dün annesiyle Dubai'ye tatile gitti. Dubai'nin en lüks otelinde kalan Polat, Instagram hesabından mayolu pozunu paylaşmayı da ihmal etmedi.

"HER YER ALTIN BEN ALTIN"

Sosyal medya hesabını en aktif şekilde kullanan ünlü isimlerin başında gelen Ebru Polat, yoğun iş temposuna ara vererek annesiyle Dubai'ye tatil yapmaya gitti. Her daim cesur pozları ve sivri çıkışlarıyla tanınan Ebru Polat, son olarak Instagram hesabından mayolu pozunu paylaştı.

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Her köşesi altın kaplama eşyaların bulunduğu bir otel odasında kalan şarkıcı, otel odasında mayosuyla poz verip "Tatil başlasın. Dubai'de en sevdiğim oteldeyim... Her yer altın, ben altın... yorumları size bırakıyorum" dedi.

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YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Ebru Polat'ın cesur pozu kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Şarkıcının fotoğrafına "Hiç düşünmüyorsun kalbi olan tansiyonu olan var mı diye. Yine 10 numarasın", "Çok cesur ve güzelsin" ve "Bu fotoğrafa ne yazsak kifayetsiz kalır" gibi yorumlar yaptı.


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