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Ebru Polat tayt tulumuyla spor pozu verdi! "Pembe panter"

08.03.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı paylaşımlarla ve yorumlarla gündeme gelen Ebru Polat spor pozunu paylaşınca dikkat çekti. Son olarak Bahar Candan'a sinirlenip küfürler eden Ebru Polat pembe tulumuyla hayranlarını mest etti.

Ebru Polat tayt tulumuyla spor pozu verdi! "Pembe panter"

Al Sana Haber yorumculuğu yapan şarkıcı Ebru Polat iddialı paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak Bahar Candan'a sinirlenen ve o yayına devam ederken kendisinin programı bırakacağını söyleyen Ebru Polat spor pozuyla olay oldu.

Pembe tayt tulum giyip sabah sporu yapan Polat spor sonrası "Salona gideyim de makineye girip ödem atayım" dedi.

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Esnek olduğunu sergileyen Ebru Polat'ın paylaşımına "Pembe panter yakıyorsun" yorumları yağdı.

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Ebru Polat
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