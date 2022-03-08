Ebru Polat tayt tulumuyla spor pozu verdi! "Pembe panter"

Al Sana Haber yorumculuğu yapan şarkıcı Ebru Polat iddialı paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak Bahar Candan'a sinirlenen ve o yayına devam ederken kendisinin programı bırakacağını söyleyen Ebru Polat spor pozuyla olay oldu.

Pembe tayt tulum giyip sabah sporu yapan Polat spor sonrası "Salona gideyim de makineye girip ödem atayım" dedi.

Esnek olduğunu sergileyen Ebru Polat'ın paylaşımına "Pembe panter yakıyorsun" yorumları yağdı.

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