Ebru Polat yatakta dekolteli pozunu paylaştı! 'Ne izlediğime inanamazsınız'

Al Sana Haber programında yorumcu koltuğunda oturan ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Göğüs dekolteli dantelli bluzuyla sere serpe yatağa uzanan Ebru Polat, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programını izlediği anları paylaştı.

''AY NE SAÇMA PROGRAM''

Ebru Polat, Esra Erol'da programı için ''Ne izlediğime inanamazsınız. Neden bunu izliyorum onu da bilmiyorum. Ne saçma sapan şeyler! Haydi şunlar genç, toy insanlar... Sen annesi olarak ayıp değil mi buralara çıkıyorsun? Şu çocukları rencide ediyorsun! Ay ne saçma program...'' yorumunu yaptı.



