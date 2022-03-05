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  4. Ebru Polat yatakta dekolteli pozunu paylaştı! 'Ne izlediğime inanamazsınız'

Ebru Polat yatakta dekolteli pozunu paylaştı! 'Ne izlediğime inanamazsınız'

05.03.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Ebru Polat, göğüs dekolteli yatak pozunu paylaştı. Otel odasında televizyon izleyen Ebru Polat, ''Ne izlediğime inanamazsınız'' sözleriyle merak uyandırdı.

Ebru Polat yatakta dekolteli pozunu paylaştı! 'Ne izlediğime inanamazsınız'

Al Sana Haber programında yorumcu koltuğunda oturan ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Göğüs dekolteli dantelli bluzuyla sere serpe yatağa uzanan Ebru Polat, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programını izlediği anları paylaştı.

Ebru Polat yataktan dekolteli pozunu paylaştı! 'Ne izlediğime inanamazsınız'

''AY NE SAÇMA PROGRAM''

Ebru Polat, Esra Erol'da programı için ''Ne izlediğime inanamazsınız. Neden bunu izliyorum onu da bilmiyorum. Ne saçma sapan şeyler! Haydi şunlar genç, toy insanlar... Sen annesi olarak ayıp değil mi buralara çıkıyorsun? Şu çocukları rencide ediyorsun! Ay ne saçma program...'' yorumunu yaptı.

Ebru Polat yataktan dekolteli pozunu paylaştı! 'Ne izlediğime inanamazsınız'


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Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat Esra Erol
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