Ebru Polat yeşil bikinili cesur pozlarıyla parmak ısırttı! "Bu nasıl bir vücut?"

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sınırları zorladı. Müstehcen pozlarıyla gündeme gelen güzel şarkıcı, son olarak bikinili pozlarıyla adeta yürek hoplattı. 39 yaşındaki Ebru Polat'ın fit vücudu takipçilerini mest etti.

BİKİNİLİ POZLARIYLA KASIP KAVURDU

39 yaşındaki ünlü popçu Ebru Polat, yaz konserlerine son sürat devam ederken bir yandan da paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Her pozuyla takipçilerinin yüreklerini hoplatan güzel şarkıcı, son olarak derin dekolteli bikinisiyle göz kamaştırdı.

Muhteşem fiziği, güzelliği ve fit vücuduyla dikkat çeken polat adeta büyüledi. Takipçileri Polat'ın pozlarına, "Bu nasıl bir vücut" ve "Ben şok ben bittim" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte güzel şarkıcının nefes kesen bazı pozları;



