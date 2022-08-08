MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Polat yeşil bikinili cesur pozlarıyla parmak ısırttı! "Bu nasıl bir vücut?"

Ebru Polat yeşil bikinili cesur pozlarıyla parmak ısırttı! "Bu nasıl bir vücut?"

08.08.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla kasıp kavurmaya devam ediyor. İddialı ve cesur pozlarıyla takipçilerinin yüreklerini hoplatan güzel şarkıcı, son olarak bikinili pozlarıyla göz kamaştırdı. Polat'ın muhteşem fiziği ve güzelliği dikkat çekti.

Ebru Polat yeşil bikinili cesur pozlarıyla parmak ısırttı! "Bu nasıl bir vücut?"

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sınırları zorladı. Müstehcen pozlarıyla gündeme gelen güzel şarkıcı, son olarak bikinili pozlarıyla adeta yürek hoplattı. 39 yaşındaki Ebru Polat'ın fit vücudu takipçilerini mest etti.

BİKİNİLİ POZLARIYLA KASIP KAVURDU

39 yaşındaki ünlü popçu Ebru Polat, yaz konserlerine son sürat devam ederken bir yandan da paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

298108523_448513750500335_9206254125750145277_n

Her pozuyla takipçilerinin yüreklerini hoplatan güzel şarkıcı, son olarak derin dekolteli bikinisiyle göz kamaştırdı.

297556356_199892672378384_3728329104174588188_n

Muhteşem fiziği, güzelliği ve fit vücuduyla dikkat çeken polat adeta büyüledi. Takipçileri Polat'ın pozlarına, "Bu nasıl bir vücut" ve "Ben şok ben bittim" şeklinde yorumlar yaptı.

polat

İşte güzel şarkıcının nefes kesen bazı pozları;

291343693_574772600707557_8041589010345364940_n

295702315_587436396250303_2300899757734251999_n

295487833_119438320827791_2653127208359962491_n

ebru polat

297665875_774383297081559_5453111594032760187_n


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O yorumu görünce... "Cumhurbaşkanlığı için..."O yorumu görünce... "Cumhurbaşkanlığı için..."
Sütyensiz pozuyla rüzgar gibi esti! "Bal gibi"Sütyensiz pozuyla rüzgar gibi esti! "Bal gibi"
MasterChef Dilara sütyensiz pozlarıyla yaktı!MasterChef Dilara sütyensiz pozlarıyla yaktı!
Anahtar Kelimeler:
bikini Ebru Polat Instagram ebru polat kimdir ebru polat kaç yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobilde yeni sorun! Kredi ve faizler…

Otomobilde yeni sorun! Kredi ve faizler…

TOGG için satış netleşmeye başladı

TOGG için satış netleşmeye başladı

EYT, emekli maaşları, asgari ücret… AK Parti kulisleri bunu konuşuyor! ‘Oy kaybı durdu…’

EYT, emekli maaşları, asgari ücret… AK Parti kulisleri bunu konuşuyor! ‘Oy kaybı durdu…’

Plajı karıştıran olay! Dayaktan kurtulmak için denize kaçtı ama...

Plajı karıştıran olay! Dayaktan kurtulmak için denize kaçtı ama...

Çok konuşulacak KPSS iddiası! 'Operasyonu orada yaptılar'

Çok konuşulacak KPSS iddiası! 'Operasyonu orada yaptılar'

Yaşlı aylığı, engelli maaşı, evde bakım parası… O ödemeler de yükseldi! 2 bin 88 lira…

Yaşlı aylığı, engelli maaşı, evde bakım parası… O ödemeler de yükseldi! 2 bin 88 lira…

İlginizi Çekebilir

Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Yetinmeyip...

Kadınların odalarına girip sutyenlerini çaldı! Yetinmeyip...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu! Bakın kiminle evleniyor

Reza Zarrab ile ilişkisi olduğu konuşuluyordu! Bakın kiminle evleniyor

Game of Thrones’un devam dizisi gelmeden seks itirafı geldi

Game of Thrones’un devam dizisi gelmeden seks itirafı geldi

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.