Ebru Şahin Destan dizisiyle ekrana dönüyor! Yeni imajıyla şaşırttı

Geçtiğimiz günlerde basketbolcu Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul ettiğini duyuran Ebru Şahin yeni projesinin çekimlerine de başladı.

Ebru Şahin, Kuruluş Osman'ın yapımcısı Bozdağ Film'in TRT için çektiği Destan dizisinde başrolde oynayacak. Güzel oyuncunun dizideki partneri ise Edip Tepeli olacak. Şahin ile Edip Tepeli, dizi için çeşitli eğitimler alıyor.

Kadrosunda yıldız isimleri buluşturan dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, Instagram hesabından Ebru Şahin'in Destan'daki imajını paylaşarak herkesi şaşırttı.





