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Ebru Şahin Destan dizisiyle ekrana dönüyor! Yeni imajıyla şaşırttı

17.09.2021 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'la evlilik hazırlığında olan Ebru Şahin, TRT'nin yeni dizisi Destan'da başrol oynayacak. Son olarak Hercai dizisinde rol alan güzel oyuncu, Destan dizisindeki rolü için imaj değiştirdi.

Ebru Şahin Destan dizisiyle ekrana dönüyor! Yeni imajıyla şaşırttı

Geçtiğimiz günlerde basketbolcu Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul ettiğini duyuran Ebru Şahin yeni projesinin çekimlerine de başladı.

Ebru Şahin, Kuruluş Osman'ın yapımcısı Bozdağ Film'in TRT için çektiği Destan dizisinde başrolde oynayacak. Güzel oyuncunun dizideki partneri ise Edip Tepeli olacak. Şahin ile Edip Tepeli, dizi için çeşitli eğitimler alıyor.

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Kadrosunda yıldız isimleri buluşturan dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, Instagram hesabından Ebru Şahin'in Destan'daki imajını paylaşarak herkesi şaşırttı.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şahin Edip Tepeli Destan dizisi
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