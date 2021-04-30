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Ebru Şahin, Hercai dizisinin boşluğunu yeni bir hobiyle doldurdu

30.04.2021 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin, diziyle birlikte kariyerinde büyük bir sıçrama yaşadı. Geçtiğimiz hafta final yapan Hercai dizisinden sonra Ebru Şahin kendine yeni bir hobi buldu.

Ebru Şahin, Hercai dizisinin boşluğunu yeni bir hobiyle doldurdu

Ebru Şahin, Hercai dizisinden sonra kendine büyük bir hayran kitlesi edindi. 69. bölümde final yapan Hercai dizisinden sonra Ebru Şahin, kendine yeni bir hobi edindi.

3 yıldır dizi için Mardin’de olan oyuncu, orada pek çok dostluk da kurdu. Mardin’in muhteşem manzarası eşliğinde çekilen dizi süresince, boş vakitlerinde bölge de bol bol gezi fırsatı da buldu.

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Şimdi hayranları, onun ekrana nasıl bir dizi ve rolle döneceğini merakla beklemeye başladı. Ebru Şahin ise dizinin final bölümünün ekrana geleceği hafta boyunca setteydi.

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Henüz dinlenme fırsatı bulamadı ama boşluğunu değerlendirmek için de yeni bir uğraş edindiğini Instagram’dan yaptığı bir paylaşımla gösterdi. Ahşap boyama yapan oyuncu, yoğun geçen çekimlerin ardından kendine yeni bir hobi bulmuş.

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Anahtar Kelimeler:
Hercai dizisi Ebru Şahin
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