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Ebru Şahin ile Cedi Osman Çeşme'de balayında!

12.07.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Şahin ile Cedi Osman evlendi! NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Basketbolcu Cedi Osman ve Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin, yaklaşık iki yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Cedi Osman'ın memleketi Makedonya'da, Ohrid Gölü'nde nikah masasına oturan ünlü çift önceki akşam Çeşme'de düğün yaptı. Çok konuşulan düğünün ardından çift yine Çeşme'de balayında.

Ebru Şahin ile Cedi Osman Çeşme'de balayında!

Oyuncu Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen basketbolcu Cedi Osman, 2 Temmuz'da Kuzey Makedonya'da evlenmişti.

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Çift, Cedi Osman'ın doğum yeri olan Ohri kentinde hayatlarını birleştirmişti. Aile arasında yapılan nikah sonrasında ikili, geçtiğimiz hafta da Çeşme'de düğün töreni gerçekleştirmişti.

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Çift, aşklarının başladığı ve yaz aylarının büyük kısmını da geçirdiği Çeşme'de balayı yapıyor. Ebru Şahin ve Cedi Osman, önceki gün bir plajda görüntülendi.

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Akşama doğru plaja gelen çift, arkadaşları ile buluşarak denize girdiler.
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Yarım saat yüzdükten sonra denizden çıkan Şahin ve Osman, daha sonra akşam yemeği yediler.

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Anahtar Kelimeler:
cedi osman Ebru Şahin
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