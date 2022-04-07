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  4. Sokak modasının en güzel örnek kombinleri arasında görülen Ebru Şahin'in kombinine alternatif öneriler

Sokak modasının en güzel örnek kombinleri arasında görülen Ebru Şahin'in kombinine alternatif öneriler

07.04.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göz alıcı zarafeti ile beğeni toplayan, oyunculuğuyla Türk televizyonlarının aranan yüzü olan Ebru Şahin, tercih ettiği sokak stili görünümleriyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Geçtiğimiz günlerde magazin basınının objektiflerine yakalanan güzel oyuncu son moda tarzıyla kendinden söz ettirdi. Birbirinden şık görünümüyle tüm hayranlarına ilham olan Şahin'in stiline bir adım daha yaklaşmaya ne dersin?

Sokak modasının en güzel örnek kombinleri arasında görülen Ebru Şahin'in kombinine alternatif öneriler

Son yılların popüler isimlerinden olan Ebru Şahin oyunculuğu kadar tarzıyla da kendinden sıkça söz ettiriyor. Hayranlarının yakından takip ettiği kıyafet tercihleriyle pek çok kişiye örnek olan oyuncunun stili herkesin dilinde. Spor ve havalı bir stile sahip olan oyuncunun tercih ettiği ürünlere benzer alternatiflere göz atmaya ne dersiniz?

1. Sıra dışı detaylarıyla görünümünüzü bir adım öteye taşıyacak: Defacto Lina Mom Fit Jean

Sokak modasının en güzel örnek kombinleri arasında görülen Ebru Şahin'in kombinine alternatif öneriler

Güzel oyuncunun pantolon tercihlerini jeanlerden yana kullandığını görüyoruz. Defacto Lina Mom Fit Jean, vücudu saran kalıbı, yüksek beli ve sıra dışı stiliyle sokak stilinin aranan ürünü olarak karşımıza çıkıyor. İster desenli bluzlarla ister oversize tişörtlerle rahatlıkla birleştirebileceğiniz pantolon, açık ve koyu renklerden oluşan blok renk geçişleriyle tarzınıza tarz katacak. %100 pamuklu kumaştan üretilmiş ürünü uzun yıllar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Oduncu gömleklerle ya da şık kumaş ceketlerle birleştirerek eşsiz bir tarz yakalayabilir, favori spor ayakkabılarınızla son dokunuşu yapabilirsiniz.

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2. Havalı deseni ve pencere detayıyla bu sezonun olmazsa olmazı: Bershka Uzun Kollu Asimetrik Bluz

Sokak modasının en güzel örnek kombinleri arasında görülen Ebru Şahin'in kombinine alternatif öneriler

Ünlülerin sokak stillerinde farklı detaylara sahip bluzları görmeye hazırlıklı olun. Bershka Uzun Kollu Asimetrik Bluz, kumaşı, boyu ve deseniyle Ebru Şahin'in sokak stili görünümünde yer alan bluzuyla benzerlikler taşıyor. Tek omuzda yer alan pencere detayıyla iddialı bir tarz yaratan ürün hem gece hem gündüz kullanımı için uygun. Dar bir kalıba sahip olan parça yumuşacık kumaşı sayesinde tüm hatlarınızı sarıyor. Siyah kumaş pantolonlarla birleştirerek klasik bir görünüm elde edebilir ya da kot pantolonlarla birleştirerek sokak modasının nabzını tutabilirsiniz.

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3. Paris sokaklarındaymış gibi hissetmek isteyenler için: Co Bere

Sokak modasının en güzel örnek kombinleri arasında görülen Ebru Şahin'in kombinine alternatif öneriler

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Ebru Şahin'in sokak stilinde şapkalara rastlamak da mümkün. Co Bere göz alıcı rengi ve yumuşacık dokusuyla sizi Paris sokaklarında bir gezintiye çıkaracak. İddialı kombinlerinizin yıldızı olmaya aday bu şapka pek çok kıyafetle uyum sağlayabilir. Dilerseniz jean pantolonlarla birleştirebilir dilerseniz de elbiseler ve kumaş ceketleri tamamlamak için bu şapkadan yardım alabilir, baştan sona özenli bir tarz yakalayabilirsiniz. %100 yünlü materyallerden üretilmiş şapka tepe kısmında yer alan detayıyla sevimli bir hava yakalıyor. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarının kurtarıcısı olacak ürünü hemen inceleyin.

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4. Stilinizin star parçası hazır: Olalook Lila Tek Cepli Gömlek

Sokak modasının en güzel örnek kombinleri arasında görülen Ebru Şahin'in kombinine alternatif öneriler

Başarılı oyuncunun kombininde kullandığı gömleklere birkaç sezondur sıkça rastlıyoruz. Kalın materyallerden üretilmiş Olalook Lila Tek Cepli Gömlek rahat görünümüyle havalı bir stil yaratmak isteyenlerin mutlaka sahip olması gereken parçalardan biri. Göğüs kısmında yer alan cebi, büyük düğmeleri ve kontrast renkler kullanılarak oluşturulmuş kareli desenleri sayesinde şık bluz ve tişörtlerinizi rahatlıkla tamamlayabilirsiniz. İlkbahar aylarında crop atletlerle birleştirerek kullanabilirsiniz. Kalçaları kapatan ideal boyu sayesinde bir ceketi andıran bu parçayı kalın boğazlı kazaklarla birleştirerek soğuk havalarda da kullanabilirsiniz.

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5. Zamansız ve bütçe dostu bir stil yaratmanın sırrı: Trendyolmilla Fitilli Super Crop Atlet

Sokak modasının en güzel örnek kombinleri arasında görülen Ebru Şahin'in kombinine alternatif öneriler

Şık oduncu gömlekleri ve havalı ceketleri kombinlerken sade parçalardan yardım almak isteyebilirsiniz. Trendyolmilla Fitilli Super Crop Atlet, modası asla geçmeyecek renk seçenekleriyle keşfedilmeyi bekliyor. İkili set olarak karşınıza çıkacak bu ürünleri kalın gömlekler ile birleştirerek baharın tadını çıkarabilirsiniz. Bisiklet yakaya sahip bu model zamansız görünümüyle klasik gömleklerle de rahatlıkla kullanılabilir. Özellikle yüksek kol oyuntusuna sahip olmasıyla göğüs bölümünü tamamı ile kapatan ürün size çok büyük rahatlık sağlıyor. Ayrıca ürünün farklı renk seçenekleri de yer alıyor.

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6. Sokak stilinin en kilit parçası: Makras Exclusive Süper Yüksek Bel Jean

Sokak modasının en güzel örnek kombinleri arasında görülen Ebru Şahin'in kombinine alternatif öneriler

Sezonun en popüler parçalarından biri olan rahat kesim jeanler tanınmış kişilerin farklı stil yorumlarıyla birlikte karşımıza çıkmaya devam ediyor. Makras Exclusive Süper Yüksek Bel Jean, muhteşem rengi ve beli sıkıca kavrayan yüksekliğiyle hatlarınızı ortaya çıkaracak. Ekstra yüksek belli oluşu sebebiyle bel bölgesini incelterek daha zarif bir görünüme kavuşmanızı sağlıyor. Pantolon basenlere fit bir şekilde oturup paçalara doğru genişleyen formuyla tarz bir görünüme kavuşmanızı hedefliyor. Eşsiz koyu rengiyle birleştirdiğiniz her kıyafetle muhteşem uyum sağlayacak olan bu pantolona mutlaka sahip olmalısınız.

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7. Sezonun trendi soyut desenlere kulak verin: Holly Lolly Yeşil Uzun Kollu Crop Bluz

Sokak modasının en güzel örnek kombinleri arasında görülen Ebru Şahin'in kombinine alternatif öneriler

Güzel oyuncu Ebru Şahin'in sokak stilinde yer verdiği bluzun bir benzeri de Holly Lolly Yeşil Uzun Kollu Crop Bluz. Bu ürün havalı görünümüyle herkesin favorisi olmaya aday. Özellikle bu senenin favori renk ve desenleriyle oluşturulmuş parçayı kot veya taytlarla birleştirerek zarif bir stil yaratabilirsiniz. Derin V yakası sayesinde boynunuzu daha zarif ve uzun gösteren bluzun önünde düğme detayları yer alıyor. Göğsü kavrayan büzgü detayları sebebiyle vücudunuzun şeklini alan parçanın kol boyu ise ideal ve bileğin biraz üstünde bitiyor. Yumuşacık ve ince bir kumaş yapısına sahip olan ürün asla iç göstermiyor.

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8. Herkes bu parçayı konuşacak: Fumood Siyah Kolej Ceketi

Sokak modasının en güzel örnek kombinleri arasında görülen Ebru Şahin'in kombinine alternatif öneriler

Havalı bir stil yaratmak isteyenlerin dolabında mutlaka bulunması gereken ürünlerden biri de kolej ceketleri. Özellikle bu sezon vitrinde sıkça rastladığımız modellere alternatif olarak Fumood Siyah Kolej Ceketi de kaliteli görünümü ve son moda desenleriyle göz kamaştırıyor. Siyah, lila ve beyazın muhteşem bir uyum sağlayarak göz kamaştırdığı bu ürün geniş bir kalıba sahip. Geniş beden aralığıyla her bedenden insana hitap eden ürünün lastik detayları ve düğmeleri ise spor bir hava yaratarak ceketi farklı bir noktaya taşıyor. Kol kısımlarında kontrast renkli desenler bulunan ürünü kotlarla ve kısa bluzlarla kombinleyebilirsiniz.

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9. Eşsiz bir tamamlayıcı: Butikburuc Siyah Süet Kasket Şapka

Sokak modasının en güzel örnek kombinleri arasında görülen Ebru Şahin'in kombinine alternatif öneriler

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Koleksiyonunuza eklemek isteyeceğiniz bir diğer şapka ise kasket şapkalar. Butikburuc Siyah Süet Kasket Şapka kaliteli kumaşı ve zamansız görünümüyle her dolapta yer alması gereken bir ürün. Süet materyallerden üretilmiş olmasından dolayı uzun yıllar güvenle kullanabileceğiniz ürünün iç kısmında astarı yer alıyor. Şapkanın arkasındaki lastik sayesinde her kafaya rahatça uyum sağlayan parçanın önünde bulunan kısım kalın ve sert malzemeden üretilmiş yapısıyla güneş ışınlarını engelliyor. Pek çok stille uyum sağlayan şapkayı her stilden kıyafetle rahatça kullanabilirsiniz.

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10. Adımlarınıza hava katacak son dokunuş: Converse Chuck Taylor All Star Sneaker

Sokak modasının en güzel örnek kombinleri arasında görülen Ebru Şahin'in kombinine alternatif öneriler

Herkesin ilgisini çekecek bir stil oluşturduktan sonra bu görünümü zirveye taşımak için son dönemlerin en popüler sneaker modellerinden yardım alabilirsiniz. Converse Chuck Taylor All Star Sneaker, ayağınızı kavrayan yüksek bilekli stili ve uzun bağcıklarıyla havalı bir stil yaratmanızı sağlıyor. Kalın kanvas yapısına sahip kaliteli kumaşlardan üretilen ayakkabı özel ve kaymayan bir tabana sahip. Rahatlığı ön plana çıkaran parça kontrast dikiş detayları ve kauçuk kısımlarda bulunan siyah çizgileriyle muhteşem bir bütünlük yakalayarak havalı bir görünüm sunuyor.

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Ebru Şahin
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