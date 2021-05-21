Ebru Şahin'in bikinili paylaşımına sevgilisi Cedi Osman'dan şaşırtan yorum!

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni toplayan Ebru Şahin'in sevgilisinin bikinili pozuna yaptığı yorum dikkat çekti. İşte, çok konuşulan o poz ve Cedi Osman'ın yorumu...

Cedi Osman'dan Ebru Şahin'in bikinili pozuna şaşırtan yorum

Cedi Osman ve Ebru Şahin aşkları ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda Cedi Osman'ın doğum gününü "İyi ki doğdun güneş ışığım" sözleri ile kutlayan Ebru Şahin Instagram hesabından bikinili pozunu paylaştı.

Sosyal medyada sıklıka birbirlerinin fotoğraflarını paylaşan çift sevenleri tarafından birbirlerine çok yakıştırılıyor. Aktif Instagram kullanıcısı olan ikili zaman zaman birbirlerine bu yolla göndermeler yapıyor.

Ebru Şahin'in kısa sürede binlerce beğeni toplayan bikinili pozunun altına sevgilisi Cedi Osman "Şey mi dostum..." diye yorum yaptı.