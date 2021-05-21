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Ebru Şahin'in bikinili paylaşımına sevgilisi Cedi Osman'dan şaşırtan yorum!

21.05.2021 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hercai dizisi ile büyük bir hayran kitlesi elde eden Ebru Şahin'in bikinili pozu sosyal medyayı salladı. Bir süredir basketbolcu Cedi Osman ile gözler önünde mutlu bir birliktelik yaşayan Ebru Şahin'in bikinili pozuna ise sevgilisinden yorum gecikmedi. O yorum sosyal medyada pek çok kez paylaşıldı. İşte, ayrıntılar...

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin sosyal medya hesabından bikinili pozunu paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni toplayan Ebru Şahin'in sevgilisinin bikinili pozuna yaptığı yorum dikkat çekti. İşte, çok konuşulan o poz ve Cedi Osman'ın yorumu...

Cedi Osman'dan Ebru Şahin'in bikinili pozuna şaşırtan yorum

Cedi Osman ve Ebru Şahin aşkları ile gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda Cedi Osman'ın doğum gününü "İyi ki doğdun güneş ışığım" sözleri ile kutlayan Ebru Şahin Instagram hesabından bikinili pozunu paylaştı.
Sosyal medyada sıklıka birbirlerinin fotoğraflarını paylaşan çift sevenleri tarafından birbirlerine çok yakıştırılıyor. Aktif Instagram kullanıcısı olan ikili zaman zaman birbirlerine bu yolla göndermeler yapıyor.
Ebru Şahin'in kısa sürede binlerce beğeni toplayan bikinili pozunun altına sevgilisi Cedi Osman "Şey mi dostum..." diye yorum yaptı.
Cedi Osman'ın bu yorumuna karşılık ise sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı.
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Anahtar Kelimeler:
cedi osman Ebru Şahin
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