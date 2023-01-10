Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun yeni dizisi Ab-ı Hayat'ın kadrosu adeta yıldızlar geçidi! Ab-ı Hayat ne zaman başlayacak, konusu ne?

Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun yeni dizisi Ab-ı Hayat için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen dizinin çekimleri ay sonunda başlayacak. OGM Pictures’ın imzasını taşıyacak olan dizi oyuncu kadrosu ve hikayesi ile oldukça dikkat çekici. İşte Ab-ı Hayat hakkında tüm detaylar...

AB-I HAYAT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ab-ı Hayat dizisinin çekimleri ay sonunda başlayacak. Ancak dizinin yayın tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

AB-I HAYAT KONUSU NE?

Heyecanla beklenen dizi hep 30 yaşında görünen bir adamın hikâyesini ekranlara taşıyacak. Emmy Ödüllü yönetmen Hilal Saral’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Ab-ı Hayat dizisinin senaryosunu ise Nuran Evren Şit kaleme alyor.

AB-I HAYAT OYUNCULARI KİMLER?

Güçlü bir hikaye ile seyirci karşısına çıkacak olan yapımın başrollerini Birkan Sokullu ve Ebru Şahin paylaşıyor. Dizide usta oyuncu Hümeyra, Sadakatsiz dizisiyle beğeni toplayan Gözde Seda Altuner ve Ayşegül Cengiz de yer alıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak Darmaduman dizisiyle ekranlarda yer alan Necip Memili de iddialı projede yerini aldı.

