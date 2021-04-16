Ebru Şallı'dan oğlunun ölüm yıldönümünde yürek yakan paylaşımlar

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars, geçtiğimiz sene 16 Nisan'da 2 yıldır mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenilerek hayatını kaybetmişti. Oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, vefatın 1. yıldönümünde herkesi derinden etkileyen paylaşımlar yaptı.

"MELEKLERİN UYUDUĞUNA ŞAHİT OLDUM"

Pars'ın bebeklik fotoğraflarını paylaşan Şallı, ardından oğlu ile arasında geçen bir konuşmanın da videosunu yayınladı.

Videoda Pars'ın "Benim güzel anneciğim, ben seni kristalden daha çok seviyorum. Sen benim sahip olduğum en değerli şeysin" dediği duyuluyor.

Ebru Şallı, oğlunun uyurken çekilen fotoğrafını ise "Meleklerin uyuduğuna şahit oldum" notuyla paylaştı.



