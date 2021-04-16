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Ebru Şallı'dan oğlunun ölüm yıldönümünde yürek yakan paylaşımlar

16.04.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sene 16 Nisan'da oğlunun kaybeden Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yürek yakan paylaşımlar yaptı.

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars, geçtiğimiz sene 16 Nisan'da 2 yıldır mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenilerek hayatını kaybetmişti. Oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, vefatın 1. yıldönümünde herkesi derinden etkileyen paylaşımlar yaptı.

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"MELEKLERİN UYUDUĞUNA ŞAHİT OLDUM"

Pars'ın bebeklik fotoğraflarını paylaşan Şallı, ardından oğlu ile arasında geçen bir konuşmanın da videosunu yayınladı.

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Videoda Pars'ın "Benim güzel anneciğim, ben seni kristalden daha çok seviyorum. Sen benim sahip olduğum en değerli şeysin" dediği duyuluyor.

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Ebru Şallı, oğlunun uyurken çekilen fotoğrafını ise "Meleklerin uyuduğuna şahit oldum" notuyla paylaştı.


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Anahtar Kelimeler:
lenfoma Ebru Şallı
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