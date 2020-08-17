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Ebru Şallı eleştiriler kesilmeyince açtı ağzını yumdu gözünü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2020 10:36 | Son Güncelleme

Ebru Şallı, oğlu Pars Tan'ın lenfoma kanseri nedeni ile hayatını kaybetmesinin ardından eşi Uğur Akkuş ile moral tatiline çıkmış ancak tatil pozlarıyla eleştirilerin odağı haline gelmişti. Ebru Şallı kendisine gelen eleştirilerin ardı arkası kesilmeyince, sosyal medyadan cevap verdi.

Ebru Şallı eleştiriler kesilmeyince açtı ağzını yumdu gözünü!

Ebru Şallı önceki gün eşi Uğur Akkuş'un 36. yaş gününü kutladı. Birlikte verdikleri pozu paylaşıp "En mutlu yaşın olsun aşkım. Meleğimin uğuristanı" yazdı.

4 ay önce kaybettiği oğlu Pars'a 'meleğim' diyen Ebru Şallı’ya eleştiri yağdı. Verdiği poz eleştirildi.

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"ACIYI SON NEFESİME KADAR YAŞAYACAĞIM"

Ebru Şallı "Ben kötü bir şey yapmıyorum ki. Eşimin doğum gününü kutluyorum. Yanımızda çocuklarımız da var. Kimseye hesap vermek zorunda değilim. Dünyanın en büyük acısını son nefesime kadar yaşayacağım. Kimse içimdeki acıyı, fırtınayı bilemez. Ve dindiremez. Bunu kafalarına soksunlar" diye isyan etti.


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