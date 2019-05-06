Ebru Şallı küçük oğlunun lenfoma olduğunu açıkladı!

Uğur Akkuş ile aşk yaşayan model ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, Habertürk TV'de yayınlanan Oylum Talu'nun sunduğu Burası Haftasonu programına konuk oldu. Canlı yayında oğullarının özel hayatı hakkında açıklamalarda bulunan Şallı, 8 yaşındaki oğlunun yaklaşık 1 yıldır lenfoma hastalığıyla mücadele ettiğini anlattı.

"AİLECE HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Şu sıralar nişanlısı Uğur Akkuş ile düğün hazırlığı yapan Ebru Şallı, özel hayatına gelen eleştirilerin umurunda olmadığını söyleyerek "Önceliğim Pars'ın sağlığı" diyerek yaşadığı zor günleri anlattı. Geçen yıl lenfoma hastalığına yakalanan 8 yaşındaki oğlunun yaşadığı süreçten de bahseden Ebru Şallı, şunları söyledi: "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi."

LENFOMA NEDİR?

Lenfoma lenfositlerin oluşturduğu bir kanser tipidir. Lenf dokusunun habis tümörüne verilen genel bir isimdir. Kanser ya normal hücrelerin hızla çoğalması veya normal lenfositlere göre daha uzun süre yaşamaları ile oluşur. Malign lenfoid hücreler de normal lenfositler gibi lenf düğümü, dalak, kemik iliği, kan ve diğer organlarda çoğalır. Lenfoma; Hodgkin lenfoma ve Hodgkin dışı lenfoma adı altında iki büyük gruba ayrılır.



