MAGAZİN

Ebru Şallı küçük oğlunun lenfoma olduğunu açıkladı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.05.2019 14:51 | Son Güncelleme

Eski eşi Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki Pars'ın lenfoma hastalığına yakalanmasıyla zor günler geçiren Ebru Şallı, Oylum Talu'nun programında içini döktü.

Uğur Akkuş ile aşk yaşayan model ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, Habertürk TV'de yayınlanan Oylum Talu'nun sunduğu Burası Haftasonu programına konuk oldu. Canlı yayında oğullarının özel hayatı hakkında açıklamalarda bulunan Şallı, 8 yaşındaki oğlunun yaklaşık 1 yıldır lenfoma hastalığıyla mücadele ettiğini anlattı.

"AİLECE HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Şu sıralar nişanlısı Uğur Akkuş ile düğün hazırlığı yapan Ebru Şallı, özel hayatına gelen eleştirilerin umurunda olmadığını söyleyerek "Önceliğim Pars'ın sağlığı" diyerek yaşadığı zor günleri anlattı. Geçen yıl lenfoma hastalığına yakalanan 8 yaşındaki oğlunun yaşadığı süreçten de bahseden Ebru Şallı, şunları söyledi: "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi."

pars

LENFOMA NEDİR?

Lenfoma lenfositlerin oluşturduğu bir kanser tipidir. Lenf dokusunun habis tümörüne verilen genel bir isimdir. Kanser ya normal hücrelerin hızla çoğalması veya normal lenfositlere göre daha uzun süre yaşamaları ile oluşur. Malign lenfoid hücreler de normal lenfositler gibi lenf düğümü, dalak, kemik iliği, kan ve diğer organlarda çoğalır. Lenfoma; Hodgkin lenfoma ve Hodgkin dışı lenfoma adı altında iki büyük gruba ayrılır.

Neresi olduğunu tahmin edebildiniz mi? Burası şimdilerde İstanbul'un en kalabalık noktasıNeresi olduğunu tahmin edebildiniz mi? Burası şimdilerde İstanbul'un en kalabalık noktası
'Huzurlu bir ortamda ölsün istedik''Huzurlu bir ortamda ölsün istedik'
Estetik kabusu! İlk kez itiraf ettiEstetik kabusu! İlk kez itiraf etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı lenfoma pars tan hatun tan küçük oğlu

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ünlü oyuncu yeni imajıyla büyüledi!

Ünlü oyuncu yeni imajıyla büyüledi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
ÇOCUKLAR AĞLAMASIN HASTA OLMASIN... :(
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Chris Brown'ın Rihanna yorumu tepki çekti

Paylaşımın altına ünlü isimden gelen yorum olay oldu

Didem Soydan'dan üzücü haber! 'Huzurlu bir ortamda ölsün istedik'

'Huzurlu bir ortamda ölsün istedik'

Estetik yüzünden tanınmaz hale gelen Didem Balçın itiraf etti

Estetik kabusu! İlk kez itiraf etti

Kim Kardashian paylaştığı seksi pozların karşılığında bakın ne kazanıyor!

O seksi pozlar boşuna değil! Karşılığında...

Tolga Sarıtaş sessizliğini bozdu! 'Akla mantığa sığmayacak...'

İsyan etti! 'Akla mantığa sığmayacak...'

Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan'a 4 milyonluk fatura

Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan'a 4 milyonluk fatura

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.