MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Şallı-Uğur Akkuş Paris'te aşka geldi

Ebru Şallı-Uğur Akkuş Paris'te aşka geldi

27.09.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski manken Ebru Şallı, iş insanı Uğur Akkuş iki yıl süren birlikteliğin ardından Eylül 2019'da Çırağan Sarayı'nda dünyaevine girmişti. Ünlü çift, ikinci evlilik yıl dönümlerini romantizmin başkenti Paris'te kutladı. Ebru Şallı, "Havada aşk kokusu var" mesajı ile aşk pozlarını yayınladı.

Ebru Şallı-Uğur Akkuş Paris'te aşka geldi

Uğur Akkuş, evliliklerinin ikinci yılında sürpriz yaparak, eşi Ebru Şallı'yı yurt dışına götürdü. Akkuş, evden sürpriz yaparak çıkardığı eşiyle birlikte soluğu Paris'te aldı. Romantizmin başkenti sayılan Fransa Paris'te keyifli bir hafta sonu geçiren ünlü çift, evlilik yıl dönümlerinde Eyfel Kulesi'nde baş başa yemek yedi.

6151947286b247253c81738b

Birkaç günlük sürpriz tatilden sonra hafta başı evlerine dönen ikiliden Ebru Şallı, sosyal medya hesabından romantik anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
6151947286b2470ab867903b

"HAVADA AŞK KOKUSU VAR"

Instagram hesabının hikaye bölümünden art arda paylaşımlar yapan 44 yaşındaki eski manken, kalp emojisiyle birlikte "Havada aşk kokusu var" notunu düştü.
6151947286b2470ab8679034

Ebru Şallı, eşinin kendisini alnından öptüğü düğün fotoğrafına ise nazar boncuğu emojileri ekleyip, "Evlilik yıl dönümüzü kutlu olsun" mesajını yazdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nusret Gökçe'nin fiyatlarına tepki! 3 burgere ödenen para şoke ettiNusret Gökçe'nin fiyatlarına tepki! 3 burgere ödenen para şoke etti
PARTNERAslışah Alkoçlar anne olduAslışah Alkoçlar anne oldu
Gören şoke oluyor! Tanınmaz halde!Gören şoke oluyor! Tanınmaz halde!
Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı Uğur Akkuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

Flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

Yunanistan'ın Girit Adası'nda deprem

Yunanistan'ın Girit Adası'nda deprem

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Bebeği diri diri mezara gömmüşlerdi! Yeni gelişme

Bebeği diri diri mezara gömmüşlerdi! Yeni gelişme

İkinci Dünya Savaşı'ndan bir ilk! En düşük oy oranını aldı

İkinci Dünya Savaşı'ndan bir ilk! En düşük oy oranını aldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ailem beni sattıktan sonra izliyor

Ailem beni sattıktan sonra izliyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Başörtüsünü çıkarmıştı! "Başroldüm şimdi dublör"

Başörtüsünü çıkarmıştı! "Başroldüm şimdi dublör"

Berfu Yenenler'den aldatma itirafı!

Berfu Yenenler'den aldatma itirafı!

Survivor All Star kadrosu şekilleniyor!

Survivor All Star kadrosu şekilleniyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.