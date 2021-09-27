Ebru Şallı-Uğur Akkuş Paris'te aşka geldi

Uğur Akkuş, evliliklerinin ikinci yılında sürpriz yaparak, eşi Ebru Şallı'yı yurt dışına götürdü. Akkuş, evden sürpriz yaparak çıkardığı eşiyle birlikte soluğu Paris'te aldı. Romantizmin başkenti sayılan Fransa Paris'te keyifli bir hafta sonu geçiren ünlü çift, evlilik yıl dönümlerinde Eyfel Kulesi'nde baş başa yemek yedi.

Birkaç günlük sürpriz tatilden sonra hafta başı evlerine dönen ikiliden Ebru Şallı, sosyal medya hesabından romantik anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.



"HAVADA AŞK KOKUSU VAR"

Instagram hesabının hikaye bölümünden art arda paylaşımlar yapan 44 yaşındaki eski manken, kalp emojisiyle birlikte "Havada aşk kokusu var" notunu düştü.



Ebru Şallı, eşinin kendisini alnından öptüğü düğün fotoğrafına ise nazar boncuğu emojileri ekleyip, "Evlilik yıl dönümüzü kutlu olsun" mesajını yazdı.



