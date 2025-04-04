Mourinho 'Maymun gibi zıpladılar' demişti! O sözlerle ilgili karar verildi

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşanan tartışma gündem olmuştu. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray kulübesini kastederek, 'Maymun gibi zıpladılar' demişti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Galatasaray ise Mourinho'nun sözüne ırkçılık diyerek suç duyurusunda bulunmuştu.

KARAR VERİLDİ

Fenerbahçe, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararı açıkladı:

"Galatasaray Kulübü tarafından Teknik Direktörümüz Jose Mourinho hakkında ırkçılık odaklı suç duyurusu sonucunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, herhangi bir suç oluşmadığına ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.

Özetle; yapılan suç duyurusu takipsizlik kararı ile sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."