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Mourinho 'Maymun gibi zıpladılar' demişti! O sözlerle ilgili karar verildi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
04.04.2025 18:49
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Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasında Mourinho'nun sözleri tepkilere yol açmıştı. Mourinho Galatasaray kulübesini kastederek, 'Maymun gibi zıpladılar' demişti. Galatasaray'ın suç duyurusunda bulunduğu ifadeler için karar verildi.

Mourinho 'Maymun gibi zıpladılar' demişti! O sözlerle ilgili karar verildi

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşanan tartışma gündem olmuştu. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray kulübesini kastederek, 'Maymun gibi zıpladılar' demişti.

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Galatasaray ise Mourinho'nun sözüne ırkçılık diyerek suç duyurusunda bulunmuştu.

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KARAR VERİLDİ

Fenerbahçe, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararı açıkladı:

"Galatasaray Kulübü tarafından Teknik Direktörümüz Jose Mourinho hakkında ırkçılık odaklı suç duyurusu sonucunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, herhangi bir suç oluşmadığına ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.

Özetle; yapılan suç duyurusu takipsizlik kararı ile sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray mourinho
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