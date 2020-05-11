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Ebru Şallı vefat eden oğlu Pars'ın hastalığının nasıl ortaya çıktığını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 22:30 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz Nisan ayında 9 yaşındaki oğlunu lenfoma hastalığından kaybeden Ebru Şallı, verdiği röportajda çocuğunun hastalığını nasıl öğrendiğini ve sonrasında neler yaşadıklarını anlattı.

Ebru Şallı vefat eden oğlu Pars'ın hastalığının nasıl ortaya çıktığını anlattı

Eski manken Ebru Şallı ile Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars, geçtiğimiz ay lenfoma tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Evlat acısıyla derinden sarsılan Şallı, Ayşe Arman'a verdiği röportajda oğlunun hastalığının nasıl tespit edildiğini anlattı.

"AĞRIDAN YÜRÜYEMEZ HALE GELMİŞTİ"

Oğlunun vefatından sonra ilk kez röportaj veren Ebru Şallı, hastalık sürecini şu sözlerle anlattı: "Londra'da seyahatteydik. 'Anne, boynum ağrıyor' dedi. İki kardeş otel odasında yatakta zıplıyorlardı, dedim ki 'Herhalde zıplarken boynunu incitti' Neyse uçağa bindik, uçakta, 'Bacağım da ağrımaya başladı' dedi. Ertesi gün, okula göndermedim, direkt hastaneye götürdüm. 'Kas ağrısı olabilir' dediler. Basketbol oynuyordu çünkü. Röntgen, ultrason. Hiçbir şey çıkmadı. Kana da bakıldı, kan da temiz. Biz bir 10 gün, biyopsi yapılana kadar nesi olduğunu öğrenemedik. Öyle nazlı, mız mız bir çocuk da değildir. Ama inanılmaz ağrıdan duramıyordu, ağlıyordu, yürüyemez hale gelmişti."

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"HASTALIĞI ÖĞRENİNCE YIKILDIK"

"Geceleri ne yapacağımı bilemiyordum. Sonra tam vücut MR çekildi. Bizim yıkım günümüz o gündür! MR'ın başındaki doktor, 'Sadece bacağında değil, vücudunun her yerinde, en az 22 noktada var' dedi. Dizimin bağları çözüldü, yere düşecek gibi oldum. Harun'la anladık ki, çocuğumuzun bütün bedenini sarmış, yıkıldık!

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"ALLAH'A O AĞRILARIN AYNISINI BANA VER DİYE YALVARIYORDUM"

"Ponçik'in ağrılarını durdurmak için morfin verilmeye başlandı. O ara da biyopsi sonuçları geldi, bir kere daha yıkıldık! 8 yaşındaki Ponçik'imizin Lenfoma olduğunu öğrendik. Bana sonsuz bir güveni vardı. Ama kötü hücreler, bedenini ele geçirdiğinde çok ağrısı oluyordu. Allah'a yalvarıyordum, o ağrıların aynısını ben de hissedeyim diye. İnanır mısın, bir süre sonra ben de hissetmeye başladım…"

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