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Ebru Şallı'yı dövdüğü söyleniyordu! Uğur Akkuş'un eski karısından şoke eden iddia: Müge Anlı'nın kapısındayım

17.11.2022 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Şallı'nın 2019 yılında evlendiği eşi Uğur Akkuş son günlerde gündemden düşmüyor. Şallı'yı arabada darp ettiği iddia edilen Akkuş'un eski karısı Gonca Derin şoke eden iddialarda bulundu. Gonca Derin kızının kaçırıldığını söyleyerek "Müge Anlı'nın kapısındayım" dedi.

Ebru Şallı'yı dövdüğü söyleniyordu! Uğur Akkuş'un eski karısından şoke eden iddia: Müge Anlı'nın kapısındayım

Eski manken Ebru Şallı'nın 2019 yılında evlendiği eşi Uğur Akkuş tarafından darp edildiği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise Akkuş'un eski karısı Gonca Derin'in iddiaları gündemde.

Gonca Derin sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Genç kadın, kızının kaçırıldığını söyleyerek yardım istedi.

Derin, paylaşımlarında "Destek rica ediyorum, kızım kaçırıldı. Şiddet görüyor, beni arıyor. Bulamıyoruz" ifadelerine yer verdi. Polisi aradığını da dile getiren Derin, "Lütfen kızıma bir şey olmasın" dedi.

Ekran Alıntısı

MÜGE ANLI'YI İŞARET ETTİ

Gonca Derin, sonrasında yaptığı paylaşımlarda ise eski eşi Uğur Akkuş'a seslendi. Derin, "Sabaha kadar buradayım Çıkmazsa sabah Müge Anlı'nın kapısındayım" diyerek çocuklarına ulaşamazsa ünlü sunucudan yarım isteyeceğini dile getirdi.

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"SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜ"

Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş ile davalık olan ve 7 bin TL'lik nafakasını 4 aydır alamadığı söyleyen Gonca Derin görgü tanığının ifadelerini de paylaştı. Videoda yer alan genç kadın, "Uğur, geldi arabaya. Hiçbir şey demeden Aden'in iki kolundan sımsıkı tuttu. Sanki bir insan değilmiş, kızı değilmiş gibi... Sürükleyerek asansöre götürdü. Sonra asansöre bindi, Aden ağladı" ifadelerini kullandı.

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Derin, "Şu an arama kararı çıkartıldı. Emniyete güvenim sonsuz ama gören bilen varsa, emniyete bildirsin lütfen" dedi. Eski eş daha sonra ise kızının teslim edildiği haberini verdi.

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Ekran Alıntısı

UĞUR AKKUŞ'TAN AÇIKLAMA

Tüm bu olanların ardından Uğur Akkuş açıklama yaparak "Hakkımda yine asılsız bir iftiralar atılmış; kendi çocuklarımı kaçırdım diye... Bakmakla, korumak, kollamak, ilgi ve sevgi göstermekle sorumlu olduğum kendi çocuklarımı ara tatilde mahkeme kararı ile usulüyle pedagog eşliğinde aldırıp tatile çıkardım. Bu tür karalama asılsız iftiralara artık inanmayın lütfen" ifadesini kullandı.


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