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Uğur Akkuş'un Ebru Şallı'ya barışma hediyesi aldığı 11 milyon TL'lik araba kriz çıkardı! Eski eş icraya gidiyor

16.11.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş tarafından darp edildiği iddia edilmişti. Görgü tanığının iddialarına rağmen Şallı yaşananları yalanladı. Akkuş'un Ebru Şallı'ya barışma hediyesi aldığı 11 milyon TL değerindeki Bentley gözlerden kaçmadı. Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin ise flaş hamlede bulunarak “Dört aydır nafakamı ödemiyor. İcraya gideceğim” dedi.

Uğur Akkuş'un Ebru Şallı'ya barışma hediyesi aldığı 11 milyon TL'lik araba kriz çıkardı! Eski eş icraya gidiyor

Eski manken Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş tarafından darp edildiği iddiaları bir süredir gündemde. Görgü tanığının iddialarına rağmen Şallı yaşananları kabul etmiyordu. Şallı, önceki akşam eşi Uğur Akkuş ile görüntülendi.
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Ebru Şallı, muhabirlerin "Darp olayından sonra eşiniz ile barıştınız mı?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Bu konuyla ilgili açıklamamı yaptım. Darp olayı olmadı. Eşimle hiç bir zaman küsmedim" dedi.

11 MİLYONLUK HEDİYE

Uğur Akkuş 'un karısı Şallı'ya 11 milyon değerinde bir otomobil aldığı da ortaya çıktı. Tv100 haberine göre; Uğur Akkuş "Yeni aracınızı Ebru hanıma barışma hediye olarak mı aldınız?" sorusuna "Biz hiç küsmedik ki, barışalım. Ben eşime hediye almak için sebep aramam" şekilde karşılık verdi.

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"4 AYDIR NAFAKA ÖDEMİYOR"

Bu olayların ardından ortaya çıkan iki çocuğunun annesi eski eşi Gonca Derin, Takvim'e konuştu. Derin, daha önce de kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayet ettiği Akkuş için şöyle dedi: "Bir yıldır nafakamı doğru düzgün alamıyordum. Son 4 aydır ise aylık 7 bin TL olan nafakayı hiçbir şekilde ödemiyor."

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"ARACI KİRALAMIŞTIR"

Uğur Akkuş'un bir dönem nafaka iptal davası açtığını ve davanın reddedildiğini de söyleyen Gonca Derin, ödenmeyen nafakaları için icra yoluna gideceğini de dile getirdi. Bu arada Derin, geçtiğimiz günlerde Uğur Akkuş'un Şallı'ya hediye ettiğini söylediği 11 milyon TL'lik araç için ise "Satın almamış kiralamıştır" iddiasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı Uğur Akkuş

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