Ebru Şancı çocuklarının doğum günü için çok masraf yapınca eleştirildi! "Biz pastaları çöpten yerdik"

2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen eski manken Ebru Şancı, 2. Sayfa'ya konuk oldu. Yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarla gündeme gelen Şancı çocuklarına kısa süre önce paraya giyip büyük bir doğum günü yapmıştı.

Ceylin, Mila ve Kürşad Fırat adında üç çocukları bulunan Şancı ile Öztürk, doğum günü için çok masraf yapınca eleştirildi.

KOCASI ALPASLAN ÖZTÜRK BİLE BİLMİYOR

Ebru Şancı bu konuda açıklama yaparak çocukluğundaki bir travmasından bahsetti. Öztürk'ün eşi konuşmasında "Bunun hiç kimseye söylemediğim bir sebebi var aslında, doğum günleri bende bir travma. Sebebini Alpaslan bile bilmez" diyerek şunları anlattı:

"PASTALAR ÇÖPE ATILIRDI"

"Bizim kardeşimle çocukluğumuzda hiçbir doğum günümüz mutlu bitmezdi. Rahmetli babam, Allah rahmet eylesin tabi ki ama anneme hep bir zulmü vardı. Bize hiçbir zaman bir fiske vurmuşluğu yoktu ama özel günlerimizde nedense babamın içine şeytan kaçardı. Annemle birbirlerine girerlerdi, evdekiler giderdi, annemi döverdi. Pastalar çöpe atılırdı, biz o pastaları çöpten yerdik. Yani o yüzden doğum günleri bende travma. Ve gücüm yettiği sürece de çocuklarıma yapacağım. Mesela çocukluğumuzdan hiçbir tane doğum günü fotoğrafımız yok."



