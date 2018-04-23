MAGAZİN

Ebru Şancı'dan Hadise'ye: Roberto Carlos

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.04.2018 13:13 | Son Güncelleme

Coachella Festivali'ne katılarak ülkemizde en çok konuşulan isimlerden biri olan Hadise, önceki akşam Maltepe'de konser verdi. Şarkıcının kilolu hali dikkatlerden kaçmadı

Ebru Şancı'dan Hadise'ye: Roberto Carlos

Maltepe'de hayranlarıyla buluşan Hadise, giydiği kıyafetle de geceye damgasını vurdu. Kendisini izlemeye gelen hayranlarına eğlenceli dakikalar yaşatan Hadise'nin kilolu hali dikkat çekti. Coachella Festivali'nde paylaştığı fotoğraflar da 'photoshop' çıkınca eski manken Ebru Şancı'nın da diline düştü

"ROBERTO CARLOS"

Ebru Şancı Instagram hesabından Hadise'ye, "İyi hoş kızsın da bacaklar yeminle Roberto Carlos gibi" yazdı. Bu yorum takipçilerini de ikiye böldü. Bir kısım Ebru Şancı'ya destek verirken bazı kişiler de Hadise'nin fiziğinin kötü olmadığını yorumladı.

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Anahtar Kelimeler:
ebru şancı roberto carlos

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