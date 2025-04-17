El Salvador'un meşhur hapishanesi gündemde! Google Haritalar'daki korkunç görüntü olay oldu! Kimse ne olduğunu çözemiyor...

El Salvador'daki meşhur CECOT hapishanesinin havadan çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada hızla yayıldı. Skandal görüntü ise gündem oldu.

KAN GÖLÜ MÜ?

Maksimum güvenlikli hapishanenin dronela çekilen bir fotoğrafında devasa bir kan gölü görüldüğü iddia ediliyor. Doğrulanmamış olmasına rağmen, fotoğraf sosyal medya kullanıcılarını ve insan hakları avukatlarını tedirgin etti.

Birçok kişi, haritadaki kırmızı lekenin mahkumların kanı olabileceğini, CECOT'un "insanların çıkmadığı" bir yer olarak kötü bir üne sahip olduğunu öne sürdü. Sosyal medyada 40.000 kişilik kapasite sınırına sahip olan kuruluşun mahkumlarını "sonsuza kadar barındıramayacağı ve bu yüzden onlardan bir şekilde kurtulmak zorunda oldukları" söylendi.

NÜFUSUN %2'Sİ BU HAPİSHANEDE!

Bu mega hapishane, 2019'da iktidara geldiğinde ülkesinde yaygınlaşan şiddet yanlısı çetelere karşı bir operasyon başlatan El Salvador diktatörü Devlet Başkanı Nayib Bukele tarafından kurulmuştu.

Bukele'nin emriyle binlerce kişi tutuklandı ve nüfusunun yaklaşık %2'si hapse atıldı. CECOT'un kendisi, 80 kişilik hücrelerde dört katlı ranzalara tıkıştırılmış 12.000'den fazla çete üyesine ev sahipliği yapıyor.

Mahkumlar çatal bıçak yasak olduğu ve hücrelerinden her gün sadece yarım saat dışarı çıkmalarına izin verildiği için elleriyle yemek yemeye zorlanıyorlar. Hapishane tamamen yapay ışığa dayanıyor, bu da hapsedilenlerin geldiklerinden beri doğal gün ışığı görmediği ve uykunun nadir olduğu anlamına geliyor.