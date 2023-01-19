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Ebru Şancı'dan Zeynep Bastık'ın eski kocasıyla ilgili bomba iddia! "Kalçasına..."

19.01.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylemezsem Olmaz'a Seren Serengil yerine oturan Ebru Şancı daha ilk günden bombayı patlattı. İddiaya göre Zeynep Bastık ile evliliği kısa süren Tolga Akış boşandıktan sonra kalçasına implant yaptırdı. İşte o iddia...

Ebru Şancı'dan Zeynep Bastık'ın eski kocasıyla ilgili bomba iddia! "Kalçasına..."

Zeynep Bastık son dönemin öne çıkan isimlerinden. Özel hayatıyla da gündeme gelen Bastık'ın kısa sürede boşandığı eski eşi Tolga Akış hakkında ortaya ilginç bir iddia atıldı.

Söylemezsem Olmaz'a Seren Serengil yerine oturan eski manken Ebru Şancı "Ben bir iddia duydum" diyerek şunları söyledi:

"Kalça protezi iddiası var. Boşandıktan sonra implant mı karnından alınan yağlar mı bilmiyorum. Bir erkek neden öyle bir şey yapmak ister anlamıyorum" dedi.

Ekran Alıntısı

Şancı konuşmasının devamında da "Kalça da yaptırmaz bir erkek. Kocamın burnunu yaptırdık yakışmıyordu ama kalça... Doktorun ismini de biliyorum" dedi.


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