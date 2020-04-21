Ebru Şancı futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile böyle dalga geçti! 'Suratından b.k akıyor'

Üçüncü çocuğuna 5 aylık hamile olan Ebru Şancı koronavirüs nedeniyle Bodrum’daki yazlıklarına taşındı.

Futbolcu Alpaslan Öztürk ve kızlarıyla Bodrum'daki evinde vakit geçiren Şancı sık sık paylaşım yapıyor. Liglerinde ara vermesi sebebiyle eşini idmanı kendi yaptıran Şancı eşini yokuş koşturdu. Alpaslan Öztürk yokuşta koşarken Şancı ise arabadan sık sık paylaşım yaptı.

Eşinin yorulmuş halini çeken Şancı "Suratından b.k akıyor' diyerek eşiyle dalga geçti. Ebru Şancı "karantina bitene kadar böyle" derken eşinin evde yorgunluktan uyuyakaldığı anları da kalp emojisiyle paylaştı.

Eski manken Ebru Şancı, 2014 yılında aşk yaşamaya başladığı futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eylül 2015’te Belçika’da evlenmişti. Ekim 2016’da da ikizleri Mila ve Ceylin’i dünyaya getirmişti.



