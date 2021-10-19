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Ebru Şancı kocası Alpaslan Öztürk ile poz verdi! Sosyal medya yıkıldı

19.10.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ve eşi Ebru Şancı stres atmak için yemeğe çıktı. Şancı kocasıyla pozunu paylaşınca beğeni topladı.

Ebru Şancı kocası Alpaslan Öztürk ile poz verdi! Sosyal medya yıkıldı

2015 yılında Galatasaraylı futbolcu Alpaslan Öztürk ile nikah masasına oturan eski manken Ebru Şancı zaman zaman ailesiyle geçirdiği zamanları sosyal medyadan paylaşıyor. İkiz kızları ve bir oğlu olan Şancı iş dışında genellikle çocuklarıyla birlikte oluyor ve bu anları da hayranlarına yansıtıyor.

Geçtiğimiz günlerde 200 dadı değiştirdiğini açıklayan Ebru Şancı Galatasaraylı futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile stres atmaya dışarı çıktı. Derin yırtmaçlı eteğiyle poz veren Şancı'nın paylaşımına beğeni yağdı.

Ebru Şancı kocası Alpaslan Öztürk'le ilgili ilginç itiraf: Birisi bana 10 saniyeden fazla bakınca...Ebru Şancı kocası Alpaslan Öztürk'le ilgili ilginç itiraf: Birisi bana 10 saniyeden fazla bakınca...

Takipçileri Ebru Şancı'ya "Çok güzelsiniz", "Enişteden fotoğrafa veto gelir", "Kocan gülüyor" yorumları yağdırdı.

Ekran Alıntısı

Alpaslan Öztürk de benzer bir kareyi hesabında paylaştı.

Ebru Şancı geçtiğimiz günlerde kocasıyla ilgili yaptığı şu açıklamayla gündeme gelmişti: "Gece üç çocukla zor. Benim kocam biraz atarlı bir adam. Birisi bana 10 saniyeden fazla bakınca 'Ne bakıyorsun' diye atarlanır. Ben bela aramıyorum. Zaten Alpaslan içki de içmiyor."


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Alpaslan Öztürk Ebru Şancı
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