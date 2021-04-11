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Ebru Şancı'nın aidatı dudak uçuklattı

11.04.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile eski manken Ebru Şancı yaşadığı sitede site yöneticisiyle zaman zaman sorunlar yaşıyor. Hayvanlara uygulanan şiddeti gözler önüne seren ünlü isim o arada ödediği aidatı da söyleyince herkes şoke oldu.

Ebru Şancı'nın aidatı dudak uçuklattı

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile mutlu bir evliliği olan eski manken Ebru Şancı evinde, 8 köpekle yaşıyor. Şancı ayrıca sokak hayvanlarına da sık sık yardımcı oluyor. Bu durum ise yaşadığı sitenin bazı sakinlerini rahatsız ediyor.

Şancı geçtiğimiz gün köpeklerin site içinde tehlikeli iğnelerle vurulduğunu gören Ebru Şancı çileden çıktı. İğnelerin ve köpeklerin fotoğrafını paylaşan Şancı paylaşımında aidatını da söyledi.

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Ebru Şancı daha önce de davalık olduğu site yönetimini suçlarken "2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin" diyerek isyan etti.

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Anahtar Kelimeler:
Alpaslan Öztürk
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