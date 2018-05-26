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Ebru Şancı'nın siniri geçmedi: Ona yürüyebilirsiniz!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.05.2018 16:36 | Son Güncelleme

Eski manken Ebru Şancı, futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'e bir takipçisinden gelen mesajın ardından sosyal medyada çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Ama Şancı'nın öfkesi yine de geçmedi

Ebru Şancı'nın siniri geçmedi: Ona yürüyebilirsiniz!

2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenen ve ikiz kızları olan Ebru Şancı, eşine instagram'dan mesaj atan kadını ifşa etmişti.

"Ah sen var ya baba olmasan evli olmasan! Veya sadece evli olmasan" şeklindeki mesajı kendi hesabından paylaşan eski manken, söz konusu takipçiye, "Kocama gece 04.00'te gelen mesaj! Allah aşkına söylesene bütün Türkiye öğrensin kocam evli olmasa ne yapacaksın, amuda mı kalkıcaksın? Not: Utanma duygusu varmış! Korkudan profil resmini kaldırdı" cevabını vermişti.

Ebru Şancı eşine mesaj atan kadını ifşa etti!Ebru Şancı eşine mesaj atan kadını ifşa etti!

KÖPEĞİNİ PAYLAŞIP MESAJ VERDİ

Ebru Şancı'dan tepkisi bununla da sınırlı kalmadı. Köpeğiyle çektiği selfie'yi instagram hesabından yayınlayan 34 yaşındaki güzelin mesajı görenleri şaşırttı.

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Eşine gelebilecek benzer mesajların önünü kesmek isteyen eski manken, köpeğiyle çektiği poza, "Oğlum bekar kızlar. 7 yaşında, kendi kulübesi ve arabası var, bir de bolca kemik. Ona yürüyebilirsiniz! Dm'den yazın, hepsini okuyor" notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
ebru şancı Alpaslan Öztürk

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