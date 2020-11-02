Ebru Şancı oğlunu paylaştı beğeni yağdı

Eski manken Ebru Şancı, futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2015 yılında dünyaevine girmişti. Mila ve Ceylin adında ikiz kızları olan çift, ağustos ayında oğulları Kürşad Fırat'ı kucaklarına alarak üçüncü kez anne-baba oldu.

Sosyal medya hesabına sık sık mutlu aile pozlarını ekleyen Şancı, önceki gün oğlu ve eşinin karesini yayınladı.



37 yaşındaki eski manken, gönderisine "Baba kucağı" notunu düştü. Ebru Şancı'nın paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Şancı, oğlunun bu pozunu da "Alırım kızınızı bir de maşallahınızı" sözleriyle yayınladı.



