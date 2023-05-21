Ebru Şancı, Uraz Kaygılaroğlu konuşulurken Bircan Bali'ye "Sen yattın" demişti! Açıklama geldi

Ebru Şancı ve Bircan Bali programlarında Uraz Kaygılaroğlu'nun ilişkilerini konuşurken ortaya ilginç diyaloglar çıkmıştı. Ebru Şancı konuşmasında "Dikkat ediyor musunuz Uraz'ın ilişkileri çok kısa sürüyor" deyince Bircan Bali gülmeye başlamıştı.

Ebru Şancı ile Bircan Bali arasındaki diyalogta Şancı "Ağırkanlıymış" deyince Bali "Uyuyor muymuş hemen?" dedi. Ebru Şancı ise bunun üzerine Bircan Bali'ye "Bilmiyorum ben yatmadım sen yattın... Yatana sormak lazım..." deyince herkes şoke olmuştu.

Bu yoruma günler sonra yayında açıklama geldi. Ebru Şancı açıklamasında "Kızın üstüne yapıştı çok üzüldüm. Ben çok hızlı konuşan bir kadınım yutarak konuşuyorum, olmaması gereken saçma sapan bir şey çıktı ağzımdan hayatlarından birbirlerini görmemişler. Ne sen onu ne o seni hayatı boyunca gördü. Benim hızlı konuşmam yüzünden" dedi.

Bircan Bali ise "Benden bahsediyorsun değil mi? Ömrümde görmedim eski eşini de çok severim" dedi.

