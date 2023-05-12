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Uraz Kaygılaroğlu'nun yatak performansı konuşuldu! Ebru Şancı'dan Bircan Bali'ye: Ben yatmadım sen yattın!

12.05.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Şancı ve Bircan Bali programlarında Uraz Kaygılaroğlu'nun yatak performansını değerlendirdi. İkili arasında geçen diyalogta Şancı ilginç sözlere imza attı. Şancı Bali'nin "İlişkileri çok kısa sürüyor. Neden acaba?" sorusuna "Ben nereden bileyim ben yatmadım sen yattın!" diyerek şoke etti.

Uraz Kaygılaroğlu'nun yatak performansı konuşuldu! Ebru Şancı'dan Bircan Bali'ye: Ben yatmadım sen yattın!

Ebru Şancı ve Bircan Bali programlarında Uraz Kaygılaroğlu'nun ilişkilerini ve özelini masaya yatırdı. Ebru Şancı konuşmasında "Dikkat ediyor musunuz Uraz'ın ilişkileri çok kısa sürüyor" deyince Bircan Bali gülmeye başladı.

Şancı devamında "Enerjisi çok düşükmüş, Nesrin onla bir hafta..." deyince Bircan Bali "Neden Uraz'a az süre veriliyor mesela horluyor mu acaba?" diyerek imalı imalı güldü.

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ARALARINDAKİ DİYALOG GÜNDEM OLDU

Ebru Şancı ile Bircan Bali arasındaki diyalog şöyle:
E.Ş: Ağırkanlıymış
B.B: Uyuyor muymuş hemen?
E.Ş: Bilmiyorum ben yatmadım sen yattın... Yatana sormak lazım...
B.B: Ben bilmiyorum ki... Uraz'ı hiç ömrümde görmedim.

Ekran Alıntısı

Ebru Şancı daha sonra ise yakışıklı oyuncunun terk edildiğini söyledi ve "Ben nedenini biliyorum da söyleyemem" dedi.

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