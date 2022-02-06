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Ece Erken'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mevlidi sonrası açıklama! "Hocayla konuştum..."

06.02.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası zor günler geçiren Ece Erken eşi için camide mevlit okuttu. Dua çıkışı ayakta durmakta zorluk çeken Ece Erken kısa bir açıklama yaptı. Erken açıklamasında "Eşim üzülmesin diye artık ağlamayacağım" dedi.

Ece Erken'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mevlidi sonrası açıklama! "Hocayla konuştum..."

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası yıkılan Ece Erken'in ilaçlarla ayakta durduğu söyleniyordu. Erken'ın arkadaşı Seren Serengil ünlü sunucunun ilaçları çok aldığını iç çamaşırını saklayıp gizlice içtiğini söylemişti. Serengil açıklamasında "Ece'nin kocasının 40'ını çıkartabileceğini düşünmüyorum. İlk defa söylüyorum, o kadar ilaç içiyor ki. Doktorlar söylüyor... Altı taneyi birden içiyor" diyerek korkutmuştu.

Ece Erken eşi için camide mevlit okuttuktan sonra görüntülendi. Haber Global'in haberine göre; ayakta durmakta güçlükçeken Erken eşinin tespihini elinden bırakmazken duaya da yine eşinin montunu giyerek geldi.

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Ece Erken cami çıkışında kısa bir açıklama yaptı ve "Hocayla konuştum, 'Kızım ağlama, ağladıkça eşini üzersin' dediği için artık ağlamayacağım. Ama çok zor, dayanamıyorum" diye konuştu.


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Ece Erken
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