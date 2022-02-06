Seyhan Soylu'dan Ece Erken iddiası! "Millete aratıp racon kestireceğine..."

Sisi lakaplı Seyhan Soylu kocası öldürülen Ece Erken'i topa tuttu Sisi son olarak "İman başka bir şeydir, ben senin 6 ay sonra ne yapacağını da biliyorum. Şimdi indireceksiniz kalan mirası... Redd-i miras yap da inanayım samimiyetine. Gülben Ergen senin yanında zemzem suyuyla yıkanmış" diyerek şoke etmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünden sonra Ece Erken hakkında açıklamalarına sosyal medyadan da devam eden Sisi hakkında Ece Erken suç duyurusunda bulundu. Ancak Seyhan Soylu geri adım atmadı ve bir iddia daha paylaştı.

Seyhan Soylu tehdit edildiğini ima ederek "Millete aratıp racon kestireceğine kendin arasaydın. Çünkü biz de kesilmişi var" dedi.





