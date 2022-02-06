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Seyhan Soylu'dan Ece Erken iddiası! "Millete aratıp racon kestireceğine..."

06.02.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyhan Soylu son günlerde Ece Erken'i hedef alan açıklamalarıyla gündeme geliyor. Ece Erken'in kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasına kızan Sisi yeni iddiasıyla dikkat çekti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünden sonra Erken hakkında konuşan Sisi konuşmasında "Millete aratıp racon kestirme" dedi.

Seyhan Soylu'dan Ece Erken iddiası! "Millete aratıp racon kestireceğine..."

Sisi lakaplı Seyhan Soylu kocası öldürülen Ece Erken'i topa tuttu Sisi son olarak "İman başka bir şeydir, ben senin 6 ay sonra ne yapacağını da biliyorum. Şimdi indireceksiniz kalan mirası... Redd-i miras yap da inanayım samimiyetine. Gülben Ergen senin yanında zemzem suyuyla yıkanmış" diyerek şoke etmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünden sonra Ece Erken hakkında açıklamalarına sosyal medyadan da devam eden Sisi hakkında Ece Erken suç duyurusunda bulundu. Ancak Seyhan Soylu geri adım atmadı ve bir iddia daha paylaştı.

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Seyhan Soylu tehdit edildiğini ima ederek "Millete aratıp racon kestireceğine kendin arasaydın. Çünkü biz de kesilmişi var" dedi.

Ekran Alıntısı

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Ece Erken Seyhan Soylu
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