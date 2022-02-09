MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ece Erken'den Süleyman Soylu'ya teşekkür! "Şükürler olsun"

Ece Erken'den Süleyman Soylu'ya teşekkür! "Şükürler olsun"

09.02.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 13 gündür firari olan Seccad Yeşil'in yakalanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erken, "Şükürler olsun" dediği paylaşımında Süleyman Soylu ve tüm organize şube ekibine teşekkür etti.

Sunucu Ece Erken'in 7 ay önce evlendiği avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu balıkçıda alacak verecek meselesi yüzünde çıkan tartışmada silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü avukatın şoförü Murat Bilmez ise saldırıdan yaralı olarak kurtarıldı.

Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Seccad Yeşil yakalandıSon dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Seccad Yeşil yakalandı

FİRARİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili firari şüpheli Seccad Yeşil Bursa'da yakalandı. 13 gündür aranan Yeşil, sorgulanması için İstanbul'a getiriliyor. Cinayette kilit isim olarak aranan Yeşil'in yakalanmasının ardından Ece Erken'den de ilk paylaşım geldi.

"MÜEBBET YEDİKLERİNİ GÖRMEK NASİP OLSUN"

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Ece Erken, "Allah'ıma şükürler olsun, İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu Beyefendi'ye ve tüm organize şube ekibine minnettarım. Allah hepinizden razı olsun, müebbet yediklerini Allah'ım görmemi nasip etsin. Diğer katil Seccad Yeşil de yakalandı" dedi.

ece-erken-firari-supheli-seccad-yesil-in-14722843_9043_m

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaza evleneceğizYaza evleneceğiz
Hayranları şokta! Final kararı aldıHayranları şokta! Final kararı aldı
Başına talih kuşu kondu! Yeni adresi şaşırttıBaşına talih kuşu kondu! Yeni adresi şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu Ece Erken
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu adalet parası olana ünlü olana çalışıyor zaten

En Çok Okunan Haberler

Emniyet personeli yönetmeliği değişiyor

Emniyet personeli yönetmeliği değişiyor

Sınav yerine eğitim geliyor... Mülakat da yok!

Sınav yerine eğitim geliyor... Mülakat da yok!

'Ara seçim' yanıtı: "11 vekil aranıyormuş, ben hazırım"

'Ara seçim' yanıtı: "11 vekil aranıyormuş, ben hazırım"

Cemevleri, dernekler ve vakıflara fatura düzenlemesi

Cemevleri, dernekler ve vakıflara fatura düzenlemesi

Transferde son gün sürprizi!

Transferde son gün sürprizi!

Ev ve arsa sahipleri dikkat! İşte detaylar; Ödeme, emekli, ceza…

Ev ve arsa sahipleri dikkat! İşte detaylar; Ödeme, emekli, ceza…

İlginizi Çekebilir

Ünlü yönetmenden süper kahraman vetosu! “Kimse sevişmiyor”

Ünlü yönetmenden süper kahraman vetosu! “Kimse sevişmiyor”

Bunu yaparken hayatınızı karartmayın! Doğal yolu var

Bunu yaparken hayatınızı karartmayın! Doğal yolu var

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Oscar için heyecan başladı! Adaylar...

Pınar Altuğ'un anne özlemine kayınvalideden yanıt!

Pınar Altuğ'un anne özlemine kayınvalideden yanıt!

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.