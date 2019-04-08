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Ece Erken'i çıldırtan yorum!

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ÜNLÜLER  | 08.04.2019 19:56 | Son Güncelleme

Oğlu Eymen'in doğum gününü olaylı bir şekilde boşandığı eşi Serkan Uçar'la birlikte kutlayan Ece Erken takipçisinden gelen o yoruma tepki gösterdi.

Ece Erken'i çıldırtan yorum!

Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Ece Erken'in Serkan Uçar ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Eymen, dört yaşına bastı. Erken, oğluna doğum günü partisi organize etti.

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DOĞUM GÜNÜNDE BİR ARAYA GELDİLER
Doğum günü partisine Ece Erken'in çok sayıda yakın arkadaşı ve ailesi katıldı. Ünlü sunucu, oğlu ile karesini sosyal medya hesabından, "Nice mutlu senelere oğlum" notuyla paylaştı.

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Serkan Uçar ise Eymen ile karesini, "Doğum günün kutlu olsun oğlum, canım oğlum. Eymen dört yaşında" notuyla yayınladı.

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ECE ERKEN'DEN O YORUMA SERT TEPKİ
Bir takipçisi Ece Erken ile eski eşi Serkan Uçar'ı aynı karede görünce, "Doğum gününü kimin yaptığı belli oldu" yorumunu yaptı. Ece Erken'den ise yanıt gecikmedi. Erken, takipçisine "Sahte hesapçığım; doğum gününü ben yaptım. Madem bu kadar fesat, çirkin ve kötüsün hemen söyleyeyim.

Eymen'in annesinin maddi ve manevi hiçbir şeye ihtiyacı yok ama Eymen'in annesi ne yaşarsa yaşasın babasını görmeye hakkı var. Serkan 1 hafta önce aradı 'Babalık yapmak istiyorum' dedi.

'Mahkeme istediğin gibi olsun' dedi ve evladım önceliğim. Tabii ki 'evet' dedim. Bu tablodan rahatsız olan varsa sayfamı terk edebilir. Eymen'i 4 yıldır annesi büyütüyor ve annesi hep dimdik ayakta olacak. Şimdi elti misin nesin sayfamdan bir git!" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
ece erken serkan uçar

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