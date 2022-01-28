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Ece Erken ile küs olan Demet Akalın, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldüğünü duyunca... "Ayaklarının dibine sarıldı"

28.01.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün yankıları sürüyor. Ece Erken ile uzun yıllardır küs olan Demet Akalın haberi alır almaz Erken'in yanına koşmuş. Bircan Bali açıklamasında "Okan Kurt ile geldi Ece'nin ayaklarının dibine sarıldı" dedi.

Ece Erken ile küs olan Demet Akalın, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldüğünü duyunca... "Ayaklarının dibine sarıldı"

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının yorumcusu Bircan Bali, yakın arkadaşı Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne neden olan kanlı saldırı sonrası evde yaşadıklarını canlı yayında anlattı.

Bircan Bali, Demet Akalın ve eşinin Ece Erken'i ziyarete geldiğini söyledi. Küs oldukları bilinen Ece Erken ve Demet Akalın'a dair konuşan Bali açıklamasında "Yılların küslüğü böyle bitti. Demet Akalın gerçek bir kötü gün dostu. Okan Kurt ile geldi Ece'nin ayaklarının dibine sarıldı. Tir tir titriyordu. Tepsilerle yemekler gönderdi. Helva dağıtmış, Kuran okutmuş" dedi.

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Alişan ve Emel Müftüoğlu'nun da taziye için Ece Erken'in evine geldiği yayında söylendi.

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