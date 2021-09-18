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Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evliliğinde kriz! Her şeyi sildiler

18.09.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan sunucu Ece Seçkin ile avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evliliğinde kriz çıktı. Eşini takipten çıkaran Erken, nikah fotoğraflarını ve profilindeki "MYazıcıoğlu" yazısını kaldırdı.

Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evliliğinde kriz! Her şeyi sildiler

Geçtiğimiz haziran ayında sürpriz bir şekilde evlenen Ece Erken ile Mahmutyazıcıoğlu'nun sosyal medya yaptıkları hamle şaşırttı.
İkili, Instagram'dan birbirini takipten çıkması kafalarda soru işareti bıraktı.

HER ŞEYİ SİLDİLER

Üç ay önce Bodrum'da nikah masasına oturan ikiliden Erken, eşiyle karelerini de kaldırdığı görüldü. Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun, Erken'le tek karesi ise sayfasında duruyor. Erken, evlendikten hemen sonra eşinin isminin baş harfini ve soy ismini profiline ekleyerek, yanına siyah kalp emojisi bırakmıştı. Erken'in bu yazıyı da kaldırması, sevenlerinin dikkatinden kaçmadı. Bu hamlelerden sonra ikilinin, 'boşanacaklar mı? sorusu akıllara geldi.

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Ece Erken
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