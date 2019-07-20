Ece Erken'in tatil paylaşımları olay oldu!

Bodrum'da yaz tatiline devam eden Ece Erken, sık sık paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Tatilden anlar paylaşan Ece Erken'in son paylaşımları sosyal medyayı salladı!
Ece Erken'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım rekor beğeni ve yorum aldı.
Bikinili dans ederken ki görüntülerinin paylaşılması sonrası Ece Erken'e yorum yağdı.
Ece Erken beyaz mini elbiseli paylaşımıyla da herkesi şaşırttı. Erken paylaşımlarını "yoğun istek üzerine hikayede kalmasın, ortaya atıverdim" diyerek paylaştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum