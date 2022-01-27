Ece Erken kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü alınca "Ben nasıl dayanacağım" demiş!

Ece Erken'in kocası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece yarısı silahlı saldırıya uğradı ve vücuduna yediği 7 kurşundan sonra kan kaybından öldü. Söylemezsem Olmaz programında bu konu konuşuldu. Ece Erken'in yakın arkadaşı Bircan Bali Erken'in annesiyle konuştuğunu açıkladı.

Ece Erken'e ulaşamadığını söyleyen Bali açıklamasında şunları söyledi:

"Ece'nin annesiyle konuştum. 'Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım' demiş. Eymen'in odasında ağlayarak uyuyakalmış. 'Nasıl yaşayacağım anne bilmiyorum' demiş. Eymen de biz yarın Bodrum'a gideceğiz Şafak abiyle demiş. Çocuk daha bilmiyor tabii."

1 MİLYON LİRALIK DAVA YÜZÜNDEN KAVGA

Beyaz TV muhabiri yaptığı açıklamada "Naaş gerekli incelemeler için Adli Tıp Kurumu'nda bekletiliyor. Olay gece saatlerinde gerçekleşiyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'la görüşüyor. Buradaki toplantının ardından Fikret Bey uçağı olduğunu söyleyerek mekandan ayrılıyor. Daha sonra mekana saldırıyı gerçekleştiren iki şahıs geliyor. Burada 1 milyon liralık bir davayla ilgili aralarında tartışma çıkıyor" demişti.



