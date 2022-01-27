MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ece Erken kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü alınca "Ben nasıl dayanacağım" demiş!

Ece Erken kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü alınca "Ben nasıl dayanacağım" demiş!

27.01.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüne dair Bircan Bali canlı yayında açıklamalar yaptı. Ece Erken'e ulaşamadıklarını söyleyen Bircan Bali Erken'in annesine ulaştıklarını söyledi. Bircan Bali açıklamasında Ece Erken'in ölüm haberiyle yıkıldığını "Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım" dediğini iddia etti.

Ece Erken kocası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü alınca "Ben nasıl dayanacağım" demiş!

Ece Erken'in kocası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece yarısı silahlı saldırıya uğradı ve vücuduna yediği 7 kurşundan sonra kan kaybından öldü. Söylemezsem Olmaz programında bu konu konuşuldu. Ece Erken'in yakın arkadaşı Bircan Bali Erken'in annesiyle konuştuğunu açıkladı.

Ece Erken'e ulaşamadığını söyleyen Bali açıklamasında şunları söyledi:

"Ece'nin annesiyle konuştum. 'Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım' demiş. Eymen'in odasında ağlayarak uyuyakalmış. 'Nasıl yaşayacağım anne bilmiyorum' demiş. Eymen de biz yarın Bodrum'a gideceğiz Şafak abiyle demiş. Çocuk daha bilmiyor tabii."

Bircan Bali ve Seren Serengil Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı! Son sözleri Bircan Bali ve Seren Serengil Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı! Son sözleri "Beni kurtarın" olmuş

1 MİLYON LİRALIK DAVA YÜZÜNDEN KAVGA

Beyaz TV muhabiri yaptığı açıklamada "Naaş gerekli incelemeler için Adli Tıp Kurumu'nda bekletiliyor. Olay gece saatlerinde gerçekleşiyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'la görüşüyor. Buradaki toplantının ardından Fikret Bey uçağı olduğunu söyleyerek mekandan ayrılıyor. Daha sonra mekana saldırıyı gerçekleştiren iki şahıs geliyor. Burada 1 milyon liralık bir davayla ilgili aralarında tartışma çıkıyor" demişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı
Otogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyinOtogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyin
Eski kocadan şoke eden seks kasedi açıklamasıEski kocadan şoke eden seks kasedi açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Bircan Bali Ece Erken
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati’den kredi ve enflasyon mesajı! ‘Bir süre yüzde 40’lar civarında olacak’

Bakan Nebati’den kredi ve enflasyon mesajı! ‘Bir süre yüzde 40’lar civarında olacak’

Ece Erken'in eşi silahlı saldırıda öldü! Olay yerinde ilk müdahale anı

Ece Erken'in eşi silahlı saldırıda öldü! Olay yerinde ilk müdahale anı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezen Aksu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezen Aksu açıklaması

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Dominik macerası kısa sürdü

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Dominik macerası kısa sürdü

Altın, dolar, Bitcoin... Fed açıkladı, tarih belli oldu: Mart ayını bekleyin...

Altın, dolar, Bitcoin... Fed açıkladı, tarih belli oldu: Mart ayını bekleyin...

Survivor'daki o isme uyarı! "Karşında Acun var, tarzına dikkat edeceksin"

Survivor'daki o isme uyarı! "Karşında Acun var, tarzına dikkat edeceksin"

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Şoke eden iddialar! "Sen bu gece kimle yattın?"

Şoke eden iddialar! "Sen bu gece kimle yattın?"

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Hastanenin ihmali mi var? Kardeş Girik'ten olay açıklama

Hastanenin ihmali mi var? Kardeş Girik'ten olay açıklama

Servetini açıklamıştı! "Bir küpe bir yüzüğüm ve..."

Servetini açıklamıştı! "Bir küpe bir yüzüğüm ve..."

Gözyaşlarına boğuldu! "O yiğit halleri... Gitti canım"

Gözyaşlarına boğuldu! "O yiğit halleri... Gitti canım"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.