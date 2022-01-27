Bircan Bali ve Seren Serengil Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı! "Vücuduna yedi kurşun isabet etti"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölüm haberini alan Bircan Bali ve Seren Serengil canlı yayına ağlayarak çıktı. Ünlü sunucu Ece Erken'in 42 yaşındaki eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde bir balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu hastanede hayatını kaybetti.

Ece Erken'in yakın arkadaşları Bircan Bali ve Seren Serengil haberi aldıktan sonra canlı yayına çıkmak zorunda kalınca gözyaşlarını tutamadı. Konuşmak da güçlük çeken Bircan Bali açıklamasında şunları söyledi:

"BENİ KURTARIN DEMİŞ"

"Çok taze aldık haberi... Çok anılarımız ve çok yaşanmışlıklar var. Kıymetli abim dün gece hain bir saldırıda vücuduna yedi kurşun isabet etti. Hayatını hastanede kan kaybından dolayı kaybetti. Şok içindeyiz. Sizden özür diliyoruz. Ece ile onların inanılmaz bir ilişkisi vardı. Her şeyden öte Şafak abinin çocuklarına çok düşkün olduğunu düşündükçe her şey çöpe gidiyor. Çocuklarının haberi yok" dedi.

Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önceki sözlerini de anlatan Bircan Bali, "Şafak abinin son sözü 'Lütfen beni kurtarın' olmuş" dedi.

"ECE'DEN HABER ALAMIYORUZ"

Yakın arkadaşı Ece Erken'den saatlerdir haber alamadıklarını söyleyen Bali, sözlerine şöyle devam etti: "Saatlerdir Ece'den haber alamıyoruz. Gece hastaneye gitmiş. Hastanın öldüğünü duyduğu an onu göndermişler. O saatten itibaren Ece'ye kimse ulaşamıyor."

Arto açıklamasında konunun bir alacak-verecek davası olduğunu iddia etti.



