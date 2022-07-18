Ece Erken öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun abisini ifşa etti! Şoke eden mesajlar ortaya çıktı

Yeşilköy'de sahibi olduğu restoranda geçtiğimiz ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ardından miras kavgası yaşanıyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mirasıyla ilgili sorunlarla uğraşmak istemeyen Erken reddi miras yaptı yapmasına ama sorunlardan da kaçamadı.

Ünlü sunucu Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini açıkladı ve sosyal medya üzerinden gelen mesajları tek tek ifşa etti.

"KARDEŞİSİN MALLARINA ÇÖKMÜŞSÜN"

Celal Mahmutyazıcıoğlu'na dava açacağını açıklayan Ece Erken paylaşımında ise "Sabaha kadar bana tehdit mesajı atan Celal'cik! Sedef'i Acarkent'in güvenliğine göndermişsin. Evimin önünün kamera görüntülerini almışsın. Sen KARDEŞİSİN mallarına çökmüşsün, katillerin peşine 1 saniye düşmemişsin, benim kapı önümün güvenlik kameralarını ne hakla aldırırsın ki! Aldır! Benim abdestimden şüphem yok! Savcılığa yarın tehdit ve şantajdan veriyoruz! Ah Şafak! Ne üzülüyordur… Ben hepinize tek başımız yeterim. Benle gurur duyuyordur eşim sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

"500 BİN VEREYİM DE SUSUN!"

Gelen tehditler üzerine Erken, "Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Miras ne kötü, ne acı bir şeymiş! Bu insanlar her gün bizdeydi, biz de onlarda, çocuklar bir arada… Siz de şahitsiniz tek kuruş almadım! Şafak'ın bir minibüsü kalmış o da bende değil. Kapı önümün görüntüsünü aldırıyor abisi ve karısı Ece'de mi diye! Ya 500 bin vereyim de susun da Şafak'a bir dua edin! 40'ını bile yapmadınız Rabbim kim ne hak ettiyse yaşatsın" diye konuştu.



