Ece Erken öldürülen eşiyle mesajlaşmalarını paylaştı! "Son nefesimi senin kolunda vereceğim"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası dünyası yıkılan Ece Erken bir paylaşım yaptı. Eşiyle yazışmalarını paylaşan Ece Erken kocasının kırkında içini döktü. "Son nefesimi senin kolunda vereceğim" mesajının yazılı olduğu paylaşımda Ece Erken şunları yazdı:

"15.01.22 yazışmamız Dubai'ye yanıma geldiği sabah. Ve bugün canım Şafağımın 40'ı, sabahsız geceler, her günün tekrarı, sadece aynı acıyı yaşayanların anlayacağı 40 gün. Ölmeyecek kadar yaralıyım, Allah'ım kimseye yaşatmasın, eşimi toprağa verdiğim gün nasılsam öyleyim, bakımsız, ne giydiğim nasıl göründüğümün önemi olmadığı sadece eşime dua edeceğim bir gün... Nefesi o kadarmış benim güzel yüzlümün, hiç hak etmediği şekilde kaybettim ve onu çok sevdiğim için biliyorum ki büyük bir sınavdayım, Allah bana kaldıramayacağımdan fazla yük yüklemez diye inanıp yoluma öyle devam ediyorum, oğlumla her zamankinden daha fazla ilgileniyorum, birçok eşini, yakınını kaybedenle görüşüyorum, mesajlaşıyorum, onlarla güçleniyorum, iyileşiyorum, hepsine buradan teşekkür ederim."

"TEHDİTLER ALIYORUM"

"Her insan bazen dökülür,lakin mevsimi gelince Allah yeniden toparlar, toparlayacağım inşAllah" diyen Ece Erken konuşmasının devamında ise "Sosyal medyada ilk günden beri tehditler almama rağmen, katillerin peşine düştüm" dedi.

Sunucu Ece Erken açıklamasının devamında ise "Eşimi defnettikten sonra cenazeye geç gelen, gelmeyen, yapılan veya yapılmayan paylaşımlara bile tepki gösterip takipten çıktığım yakınları ve yakınlarım oldu, herkesin kendi hayatı, yakınlığı, haddim değildi ama yaptım ve pişman değilim. Benim eşim doğal yollarla ölmedi ki yasımı sessiz sedasız yaşayayım" dedi.



